"Interferência indevida" eleva tensão na Assembleia do ES

Os deputados estaduais Vandinho Leite e Marcelo Santos polarizam a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Lucas S. Costa e Ana Salles/Ales

No próximo dia 1º os deputados estaduais vão eleger a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O atual presidente, Erick Musso (Republicanos), não vai mais estar na Casa.

Isso abalou as estruturas políticas da Casa e há chance de quebra da tradição de inscrição de chapa única no pleito.

Se Marcelo conta com Casagrande, nos bastidores há também quem trabalhe por Vandinho.

Deputados consultados pela coluna confidenciaram que estiveram no gabinete do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) Sérgio Aboudib nos últimos dias.

E lá ouviram o conselheiro defender que o parlamentar do PSDB seja eleito presidente.

Isso antes de Casagrande entrar em cena.

Aboudib não veio a público defender Vandinho. As conversas ocorreram sem alarde. Parlamentares contaram que ao menos seis deles estiveram no gabinete do conselheiro, não ao mesmo tempo.

"Achei uma interferência indevida. Ele (Aboudib) que me chamou e se disse preocupado com a Assembleia, mas não entendi muito bem. Para mim, ficou claro que ele defende a candidatura do Vandinho", contou um deputado.

"Ele disse que Vandinho tinha apoio da maioria governista e que o governo deveria aderir à candidatura. Foi uma interferência indevida. O Tribunal de Contas é um órgão acessório da Assembleia. Conselheiro abordar deputado eleito pelo povo e querer direcionar o voto para a presidência da Assembleia é equivocado", comentou outro parlamentar.

Quem elege a Mesa Diretora do Legislativo estadual são os 30 deputados que vão tomar posse no dia 1º. O voto é nominal e aberto.

ABOUDIB NEGA INTERFERÊNCIA

A coluna tentou contato direto com Aboudib, mas não obteve retorno. Por meio da assessoria de imprensa do TCES, o conselheiro afirmou que, devido ao cargo que ocupa, recebe diversos mandatários, como deputados, prefeitos etc.

E negou que tenha tentado interferir na eleição da Mesa Diretora da Assembleia.

MARCELO NO TRIBUNAL DE CONTAS?

Por falar em TCES, o nome de Marcelo Santos é frequentemente lembrado quando se fala em abertura de vaga de conselheiro.

Em 2024, outro conselheiro do TCES vai se aposentar. Trata-se de Sérgio Borges, que completa 75 anos no dia 8 de janeiro do ano que vem. A idade torna a aposentadoria obrigatória.

De acordo com um governista aliado de Marcelo, o deputado do Podemos comprometeu-se a não se candidatar à vaga.

Se for eleito presidente da Assembleia, o parlamentar comandaria a Casa até 31 de janeiro de 2025.

"PUNHALADA NAS COSTAS"

Deputados mais próximos a Vandinho estão muito descontentes com a postura do governador de ungir Marcelo Santos, o que também consideram uma interferência indevida.

Hudson Leal (Republicanos) chegou a dizer que o tucano foi vítima de "uma punhalada nas costas".

Os dois nomes que protagonizam a disputa são aliados do governador.

Mas Marcelo é considerado mais estável, enquanto o deputado do PSDB fez oposição a Casagrande nos dois primeiros anos de mandato. Além disso, aproximou-se de atuais oponentes do socialista, como Capitão Assumção e outros integrantes do PL.

Oficialmente, não cabe ao Executivo ditar uma escolha dos deputados. Extraoficialmente, todo governo o faz. É o presidente da Assembleia que define a pauta de votações e, se quiser, pode travar os projetos enviados pelo governador à Casa.

Marcelo Santos estava perdendo para Vandinho que, provavelmente, conseguiria se consolidar na disputa.

Parlamentares da base governista, entretanto, já haviam evidenciado que, se o Palácio Anchieta assim orientasse, estariam dispostos a trocar de candidato.

"Não têm palavra", criticou Hudson. "Nunca vi isso, o governador barrou Vandinho", prosseguiu.

Vandinho movimentou-se ostensivamente. Reuniu-se com os chefes de Poderes e instituições do estado antes mesmo de se declarar candidato. As visitas foram protocolares, mas serviram para demarcar espaço.

O tucano publicou fotos nas redes sociais, por exemplo, com os presidentes do Tribunal de Justiça (TJES), desembargador Fabio Clem, e do TCES, Rodrigo Chamoun. Na imagem, aparece também o conselheiro Sérgio Aboudib.

O conselheiro Sérgio Aboudib, o deputado estadual Vandinho Leite e o presidente do TCES, Rodrigo Chamoun, no dia 13 de janeiro Crédito: Instagram/Vandinho Leite