Marcelo Santos larga como favorito à vaga de conselheiro do TCES

O principal cotado para herdar a vaga de Valci Ferreira no Tribunal de Contas (TCES) é o deputado estadual Marcelo Santos (PDT). Nos bastidores da Assembleia Legislativa, deputados e observadores do Legislativo apontam o pedetista como o maior articulador e interessado no cargo. O conselheiro afastado deu entrada no pedido de aposentadoria.
Não é novidade que o deputado de Cariacica se interessa por uma cadeira no TCES. Colegas dele de plenário avaliam que, neste início de legislatura, ele vem se esforçando para manter boa relação com os 30 parlamentares e não criar atrito com nenhum deles. O novo conselheiro dependerá do voto do plenário e da benção do Palácio Anchieta.
Coube a Marcelo Santos conduzir as costuras que deram formato às comissões da Assembleia, tarefa que demandou diálogo e trânsito com os demais deputados e com o governo do Estado. Procurado, o deputado não retornou os contatos da reportagem.
Há outros interessados na vaga de conselheiro do TCES, inclusive no primeiro escalão do governo de Renato Casagrande. Mas, hoje, o favorito é mesmo Marcelo Santos.
Políticos consultados lembram que ele seria o secretário estadual de Esportes. Precisou abrir mão da pasta porque a nomeação dele renderia uma vaga no plenário da Assembleia ao suplente Luiz Durão (PDT), preso e acusado de estupro. Para evitar desgaste para si e para o Executivo, Marcelo recuou. O apoio do governo Casagrande seria uma retribuição a ele.
Na Assembleia, o deputado Dary Pagung (PRP) também já manifestou a colegas o interesse na vaga. Mas a escolha dele, que ainda não se movimenta com intensidade, não é considerada provável.