Marcelo Santos larga como favorito à vaga de conselheiro do TCES

Não é novidade que o deputado de Cariacica se interessa por uma cadeira no TCES. Colegas dele de plenário avaliam que, neste início de legislatura, ele vem se esforçando para manter boa relação com os 30 parlamentares e não criar atrito com nenhum deles. O novo conselheiro dependerá do voto do plenário e da benção do Palácio Anchieta.