Marcelo Santos nega interesse na vaga de Valci Ferreira no TCES

O deputado estadual Marcelo Santos (PDT) reafirmou neste sábado (04) não ter interesse em assumir a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES) que hoje é de Valci Ferreira, afastado e preso por decisão da Justiça.

"Não tenho, neste momento, nenhuma pretensão com relação a isso. Por mais que eu acredite que ela (a abertura da vaga) não deve ser em breve", respondeu ao ser questionado se pretende, quando ela for aberta, se inscrever para a vaga, com uma pausa sutil ao destacar o "neste momento".

O deputado Marcelo Santos negou ter pedido para que o aliado fizesse a inscrição, que acabou protocolada, segundo o pedetista, por "equívoco do pessoal do Malini".

Também destacou que foi um dos primeiros a assinar a lista em apoio à escolha do deputado líder do governo na Assembleia, Rodrigo Coelho (PDT), para a vaga de Pimentel.

RODRIGO COELHO