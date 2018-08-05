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Conselheiro de Contas

Marcelo Santos nega interesse na vaga de Valci Ferreira no TCES

O deputado estadual chegou a ser inscrito para outra vaga, já aberta no Tribunal de Contas com a aposentadoria do conselheiro José Antônio Pimentel

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 23:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 23:48
O deputado estadual Marcelo Santos (PDT) reafirmou neste sábado (04) não ter interesse em assumir a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES) que hoje é de Valci Ferreira, afastado e preso por decisão da Justiça.
"Não tenho, neste momento, nenhuma pretensão com relação a isso. Por mais que eu acredite que ela (a abertura da vaga) não deve ser em breve", respondeu ao ser questionado se pretende, quando ela for aberta, se inscrever para a vaga, com uma pausa sutil ao destacar o "neste momento".
Marcelo chegou a ser inscrito para a vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro José Antônio Pimentel. A documentação foi apresentada pelo deputado Jamir Malini (PP) e outros deputados.
O deputado Marcelo Santos negou ter pedido para que o aliado fizesse a inscrição, que acabou protocolada, segundo o pedetista, por "equívoco do pessoal do Malini".
Também destacou que foi um dos primeiros a assinar a lista em apoio à escolha do deputado líder do governo na Assembleia, Rodrigo Coelho (PDT), para a vaga de Pimentel.
RODRIGO COELHO
Coelho caminha para ser eleito conselheiro na próxima terça-feira, dia 7, graças a uma articulação que envolveu governistas. Ele não compareceu à convenção do PDT neste sábado (04). A ausência se deu tanto para começar a descolar sua imagem da política partidária quanto porque seu partido apoia Renato Casagrande, desafeto de seu maior aliado, Hartung.

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