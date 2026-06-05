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James Handy, ator de Jumanji, é morto a facadas aos 81 anos nos EUA, e enteado é suspeito de assassinato

Handy, de 81 anos, ficou conhecido por seus papéis em filmes como Jumanji e Top Gun: Maverick.

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 11:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

05 jun 2026 às 11:35
Imagem BBC Brasil
James Handy, na série de TV Crédito: Getty Images
O ator americano James Handy, conhecido por seus papéis em filmes como Jumanji e Top Gun: Maverick, foi esfaqueado até a morte em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, informou a polícia.
Handy, que tinha 81 anos, foi encontrado inconsciente no jardim da frente de sua casa em Tarzana, Califórnia, na quarta-feira (03/06), com vários ferimentos a faca no peito.
Michael Gledhill, de 44 anos, filho da namorada de Handy, foi preso sob suspeita de assassinato, informou o Departamento de Polícia de Los Angeles.
Os policiais responderam a uma denúncia de "problema desconhecido" depois que uma pessoa ligou para a emergência e disse à polícia: "Eu sou o filho do homem, acabei de matar o homem do pecado".
Imagem BBC Brasil
James Handy participou de vários programas policiais e de crimes, incluindo Crédito: Getty Images
Handy nasceu em Nova York e participou de uma série de filmes e programas de TV ao longo de seis décadas, frequentemente como personagem coadjuvante ou em um pequeno número de episódios.
Apesar de raramente ser o protagonista, Handy acumulou uma longa lista de créditos, incluindo Nova Iorque Contra o Crime, K-9, Law & Order, CSI: Nova Iorque, Logan,Alias: Codinome Perigo, Castle, NCIS, The West Wing, Aracnofobia, Arquivo X e Assassinato por Escrito.
Seu papel mais recente no cinema foi em Top Gun: Maverick, de 2022, no qual interpretou Jimmy, um bartender que trabalha com a personagem interpretada por Jennifer Connelly, o interesse amoroso de Tom Cruise.

'Atuações sempre foram especiais'

Prestando homenagem, o escritor de entretenimento Jay Bobbin disse estar "com o coração partido ao saber do falecimento do excelente ator".
O roteirista e produtor Don Winslow, criador do drama policial de 2001, UC: Undercover, no qual Handy atuou, descreveu Handy como um "ator fantástico".
"Foi uma honra tê-lo em UC: Undercover em um papel recorrente", disse Winslow. "Suas atuações sempre foram especiais."
Após a morte de Handy, o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) informou que Gledhill "abordou policiais que estavam por perto, dizendo que era ele quem eles procuravam".
"O suspeito reside no local com sua mãe, que é namorada da vítima", acrescentou um comunicado.
"Os detetives acreditam que este é um incidente isolado e não parece haver perigo para o público."
Após sua prisão, Gledhill foi levado para a Cadeia de Van Nuys e indiciado por homicídio, com fiança estipulada em US$ 2 milhões (R$ 10,2 milhões).

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