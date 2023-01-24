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"Permanência inviável"

Democracia Cristã abre processo para expulsar Carlos Von

Deputado estadual, que tem base em Guarapari, foi condenado à inelegibilidade e usa tornozeleira eletrônica. Partido diz que ele feriu as diretrizes da sigla

Públicado em 

24 jan 2023 às 09:44
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado estadual Carlos Von
Deputado estadual Carlos Von Crédito: Ellen Campanharo/Ales
O Democracia Cristã (DC), partido ao qual o deputado estadual Carlos Von é filiado, abriu procedimento administrativo para desligar o parlamentar da legenda. Os membros da Executiva se reuniram no último dia 21 para tratar do assunto.
“Carlos Von é um jovem, iniciante na política, que precisa reavaliar melhor as suas condutas. O partido recebeu o deputado com respeito e oportunizou a ele a possibilidade de construir a sua própria reeleição, mas ele optou por seguir um caminho que diferiu das diretrizes do partido, o que torna a sua permanência inviável diante da reestruturação iniciada", afirmou o presidente estadual Marcos Caran, em nota enviada à coluna.
Entre os motivos citados para o desligamento está a derrota que Von sofreu no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no dia 1º dezembro.
A Corte o condenou a ficar inelegível por oito anos por abuso de poder econômico. O deputado pode recorrer da decisão, que não é definitiva.
O último mês de 2022 ainda guardava mais um revés para o parlamentar do DC.
No dia 15, ele foi alvo de uma megaoperação contra atos antidemocráticos. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no gabinete do deputado na Assembleia. E Carlos Von passou a usar tornozeleira eletrônica.
"O Estatuto do Partido, em seu artigo 21°, exige a preservação das normas estatutárias, a ética partidária ou a linha político-partidária fixada pelas convenções partidárias e pelas Comissões Executivas dos Diretórios Partidários, para vigorar no âmbito de suas respectivas jurisdições. Além do artigo 21, o artigo 64 disciplina os deveres dos filiados, dentre eles, defender o regime democrático e ter comportamento condizente com os princípios da Democracia Cristã e os valores que ela representa", argumentou o DC, ainda na nota.
Von afirmou à coluna no próprio dia da operação que jamais incentivou, patrocinou e tampouco participou de atos antidemocráticos. 
Em 2018, ele foi eleito pelo Avante. Em 2020, tentou ser alçado ao cargo de prefeito de Guarapari, sem sucesso – e foi nesse pleito, segundo o TRE-ES, que ele cometeu abuso de poder econômico.
Em outubro de 2022, Carlos Von candidatou-se mais uma vez à Assembleia Legislativa. Não foi reeleito. Pretende trabalhar na iniciativa privada a partir de fevereiro, quando vai ficar sem mandato.
A coluna tentou contato com Carlos Von, que não deu retorno até a publicação deste texto. O deputado está em uma situação peculiar, já que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito das Fake News, o proibiu de conceder entrevistas. 
A coluna está à disposição para ouvir um integrante da defesa do parlamentar.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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