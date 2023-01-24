"Vandinho tomou uma punhalada nas costas", diz aliado

Deputado estadual Vandinho Leite Crédito: Lucas S. Costa/Ales

O deputado estadual reeleito Hudson Leal (Republicanos) é um dos principais aliados de Vandinho Leite (PSDB) na tentativa do tucano de se tornar presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

A estratégia de liderar o blocão que vai dividir os espaços nas comissões temáticas da Casa estava dando certo. Foi assim que Vandinho coletou assinaturas de apoio de parlamentares novatos e também de reconduzidos ao mandato. Em tese, o grupo não dizia respeito à eleição da Mesa Diretora, mas dizia, sim.

A corrida ficou polarizada entre Vandinho e Marcelo Santos (Podemos). O tucano, entretanto, levava vantagem. Até que o governador Renato Casagrande (PSB) decidiu apoiar Marcelo.

Nesta segunda-feira (23), de acordo com um "marcelista", o deputado do Podemos já contava com a promessa de 18 votos. Para ser eleito, precisa de ao menos 16.

"Vandinho tomou uma punhalada nas costas", afirmou Hudson Leal à coluna nesta segunda à noite. Ao fundo – a conversa foi por telefone – , era possível ouvir Theodorico Ferraço (PP) falando com Vandinho.

Os deputados mais próximos ao tucano estavam reunidos, certamente traçando estratégias. Hudson diz que não vai mudar de lado só por causa do pedido do Palácio Anchieta.

"Fizemos uma lista de apoiamento para uma chapa, que tem Vandinho candidato a presidente. Temos até mais de sete apoios, temos como lançar uma chapa", revelou o republicano.

Uma chapa tem que ser composta, necessariamente, por sete nomes. Além do presidente, a Mesa é formada pelos cargos de 1º e segundo vice-presidentes e por quatro secretários.

Há anos, entretanto, apenas uma chapa se inscreve. O dia da eleição, 1º de fevereiro, tradicionalmente, não guarda surpresas.

Agora, isso pode mudar.

"Eu nunca vi isso, o governador vetou Vandinho", bradou Huson Leal.

"Minha palavra é de respeito ao governador, mas não dá para entender como na sexta-feira ele fala, lá em Guarapari, que quem tivesse maior apoiamento entre os deputados seria o escolhido. E aí agora muda. Vandinho tinha o maior número de apoios. Como ele escolheu o Marcelo?", questionou.

A declaração a qual o deputado do Republicanos se refere, é a seguinte: "Temos dois bons nomes, dois bons craques, Vandinho e Marcelo Santos. Então vamos ouvir os deputados para a gente tomar uma decisão que unifique toda a Assembleia Legislativa".

Casagrande disse isso à imprensa, durante um evento público em Guarapari, após ser questionado sobre a eleição da Mesa Diretora.

Marcelo também é um aliado do governador de mais longa data que Vandinho.

Ninguém verbaliza isso abertamente, mas também pesou o apoio de deputados da oposição, como Capitão Assumção (PL), ao tucano.

"Oposição? Antes o Marcelo tinha juntado seis pessoas do governo. Nós tínhamos juntado dez governistas no grupo", rebateu Hudson Leal.

O PSDB está oficialmente na base de apoio a Casagrande. O partido tem o vice-governador, Ricardo Ferraço.

"Quando ele (Vandinho) abriu mão de liderar o grupo, veio a facada. A justificativa é que tinha gente da base governista fora e iam colocar todo mundo", lembrou Hudson.

Ele fala da liderança do blocão que vai definir quem vai para qual comissão, como as de Justiça, Finanças, Educação etc. Quem está à frente do grupo desde quinta-feira passada (dia 19), é o líder do governo, Dary Pagung (PSB), que substituiu Vandinho no posto.

A troca foi negociada. Dary até divulgou uma foto em que apareciam o próprio Dary, Vandinho e o secretário da Casa Civil, Davi Diniz, num clima de aparente harmonia.

A calmaria, entretanto, duraria pouco.

Vandinho Leite, Dary Pagung e Davi Diniz, na última quinta-feira (19) Crédito: Divulgação/Assessoria Dary Pagung

O governo, enquanto isso, age para apagar o incêndio e tenta fazer com que haja consenso, o que resultaria em apenas uma chapa inscrita, com Marcelo Santos candidato à presidência da Assembleia.

Um dos principais bombeiros é o deputado estadual eleito e ex-secretário estadual Tyago Hoffmann (PSB). Ele chegou a ser cotado como candidato a chefe do Legislativo, mas recuou

Hoffmann diz que vai atuar, até o dia 31 de janeiro, véspera do pleito, para "unir a Assembleia".

Hudson Leal aposta no contrário: "Acho que essa decisão (de Casagrande apoiar Marcelo) colocou muita gente na oposição".