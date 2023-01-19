Dary Pagung diz que não será candidato a presidente da Assembleia do ES

Dary Pagung (PSB) afirmou que não será candidato a presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Ellen Campanharo

Líder do governo Renato Casagrande (PSB) na Casa, Dary afirmou, em nota, que tomou a posição de não se colocar como candidato para poder fazer a condução de um bloco formado pelos deputados, que buscará um nome de consenso para a disputa.

Ele afirmou que o processo de transição do bloco parlamentar se dá de forma consensual e harmônica, a pedido de Casagrande, e que vai coordenar a composição das novas comissões parlamentares e os desdobramentos da liderança da nova legislatura.

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“Nesta tarde estive em reunião com Secretário da Casa Civil, Davi Diniz e o deputado Vandinho Leite. Vale ressaltar que ao aceitar fazer esta condução, reforço minha posição de não me colocar à disposição como candidato à Presidência da Casa, mas sigo firme no propósito de trabalhar para o que for melhor para o Estado”, manifestou no texto.

Dary é o segundo deputado a se colocar fora da disputa pela presidência da Assembleia Legislativa. Nesta quarta-feira (18), o deputado estadual eleito Tyago Hoffmann (PSB) declarou que não será candidato , como informou a colunista Letícia Gonçalves.

Hoffman narrou à coluna que chegou ao gabinete de Casagrande com a decisão já tomada e que o ex-chefe "a recebeu muito bem". "É um gesto que estou fazendo para meus colegas e para o governo", manifestou o deputado estadual eleito.