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Movimentações

Dary Pagung diz que não será candidato a presidente da Assembleia do ES

Deputado do PSB é o segundo a anunciar nesta semana que não disputará a presidência. Na quarta-feira (18), Tyago Hoffmann também deixou a corrida; veja quem continua no páreo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 jan 2023 às 18:36

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 18:36

Dary Pagung: novo líder estava interinamente no cargo desde abril
Dary Pagung (PSB) afirmou que não será candidato a presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Ellen Campanharo
O deputado estadual Dary Pagung (PSB) afirmou nesta quinta-feira (19) que não vai disputar a presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A caminho do quinto mandato na Casa, o parlamentar figurava entre os quatro nomes que poderiam entrar na disputa.
Líder do governo Renato Casagrande (PSB) na Casa, Dary afirmou, em nota, que tomou a posição de não se colocar como candidato para poder fazer a condução de um bloco formado pelos deputados, que buscará um nome de consenso para a disputa.
Ele afirmou que o processo de transição do bloco parlamentar se dá de forma consensual e harmônica, a pedido de Casagrande, e que vai coordenar a composição das novas comissões parlamentares e os desdobramentos da liderança da nova legislatura.
Dary Pagung diz que não será candidato a presidente da Assembleia do ES
“Nesta tarde estive em reunião com Secretário da Casa Civil, Davi Diniz e o deputado Vandinho Leite. Vale ressaltar que ao aceitar fazer esta condução, reforço minha posição de não me colocar à disposição como candidato à Presidência da Casa, mas sigo firme no propósito de trabalhar para o que for melhor para o Estado”, manifestou no texto. 

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Dary é o segundo deputado a se colocar fora da disputa pela presidência da Assembleia Legislativa. Nesta quarta-feira (18), o deputado estadual eleito Tyago Hoffmann (PSB) declarou que não será candidato, como informou a colunista Letícia Gonçalves.
Hoffman narrou à coluna que chegou ao gabinete de Casagrande com a decisão já tomada e que o ex-chefe "a recebeu muito bem". "É um gesto que estou fazendo para meus colegas e para o governo", manifestou o deputado estadual eleito.
A disputa pela presidência agora conta com Marcelo Santos (Podemos) e Vandinho Leite (PSDB). O deputado João Coser (PT), é dado como carta fora de trabalho, segundo a colunista, uma vez que há resistência ao PT.
Essa semana é tida como a de definição para a eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia, que está marcada para o dia 1º de fevereiro, mesmo dia da posse dos novos deputados. 

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