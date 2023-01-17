Câmara de Colatina: reajuste Crédito: Hériklis Douglas / TV Gazeta Noroeste

Por nota, a administração municipal afirmou que “respeita a independência entre os poderes, e a Procuradoria do Município analisou a constitucionalidade do projeto de lei, e não o mérito. Como a procuradoria se posicionou pela constitucionalidade, o prefeito sancionou o projeto”.

Your browser does not support the audio element. Prefeito sanciona aumento de 90% no salário de vereadores de Colatina

O texto também prevê reajuste ao presidente da Casa, cujo salário atual é de R$ 5.494,81, e que passará a ser de R$ 9 mil, em razão "do exercício das funções representativa e administrativa".

O projeto

De acordo com a Câmara Municipal, a última vez que os vereadores tiveram aumento de subsídio foi em 2005 através da Lei nº 5.466 de 29 de dezembro de 2008, que começou a valer na legislatura de 2009 e 2012.

O projeto foi votado e aprovado no último dia 4. Nove vereadores votaram a favor e dois votaram contra ( veja como votou cada parlamentar ).

Além do projeto de aumento do salário, o prefeito também sancionou as outras propostas aprovadas pela Câmara: a concessão de tíquete-alimentação para os próprios parlamentares, pagamento de 13° salário, auxílio-deslocamento e férias anuais remuneradas acrescidas de um terço do salário aos vereadores. Desses benefícios, somente o auxílio alimentação já começará a valer para a legislatura atual.

Impacto financeiro

O projeto prevê um impacto financeiro de R$ 2,1 milhões ao ano, incluindo os salários reajustados, a proposta do 13º, o cálculo do abono de férias e os custos previdenciários para a Câmara com o novo subsídio.