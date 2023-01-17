Sérgio Meneguelli é internado em hospital de Colatina com dores abdominais

O deputado estadual eleito Sérgio Meneguelli (Republicanos), o mais votado no Espírito Santo, deu entrada às 7h desta terça-feira (17) no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, após sentir dores abdominais e fraqueza. As informações foram confirmadas à reportagem de A Gazeta pela assessoria de imprensa do político.
Em atualização publicada na noite desta terça nas redes sociais, a assessoria informou que Meneguelli foi transferido da enfermaria da unidade, onde estava fazendo uma série de exames para obter um diagnóstico médico, para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Meneguelli tem sentido dores e mal-estar desde a segunda-feira da última semana (9), conforme a assessoria. Na mesma semana, ele foi atendido na Policlínica de Colatina, mas a medicação não fez o efeito necessário para controlar as dores. O ex-prefeito e ex-vereador de Colatina tem 66 anos e possui histórico de diverticulite, uma inflamação que normalmente afeta o intestino grosso.
No início da tarde desta terça-feira (17), a assessoria de imprensa de Meneguelli informou que foi encontrado um abscesso e que o deputado eleito vai continuar internado. Ele passará por um procedimento de videolaparoscopia na quarta (18) para saber o grau da infecção e então os médicos vão definir como será o tratamento: a partir de medicamentos ou um procedimento cirúrgico.
Mais votado entre os capixabas como representante na Assembleia Legislativa, a posse de Meneguelli está marcada para o dia 1º de fevereiro, às 10h. O deputado estadual eleito teve a marca de 138.523 votos, recorde na história do Espírito Santo. Ele é ex-prefeito de Colatina e teve quatro mandatos como vereador.
Em entrevista para a TV Gazeta, em outubro do ano passado, no dia seguinte à eleição, ele disse que vai dar o máximo para os capixabas e que não irá aprovar privilégios.
"Tenho uma responsabilidade muito grande porque tive votos em todos os municípios do Estado. Eu sou deputado de todos os capixabas. Vou dar meu máximo. O que me levou ao poder em Colatina foi a atuação no Poder Legislativo. Então, já aviso aos deputados, ainda não sei quais foram eleitos, que eu não vou aprovar nada que seja privilégio, acima da nossa realidade"
Atualização
17/01/2023 - 12:45
Informações sobre o estado de saúde de Sérgio Meneguelli foram atualizadas pela assessoria de imprensa do político no início da tarde.