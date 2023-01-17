Sérgio Meneguelli é internado em hospital de Colatina com dores abdominais

Meneguelli é o deputado estadual eleito com maior número de votos na história do Espírito Santo Crédito: Heriklis Douglas e Reprodução/Redes Sociais

O deputado estadual eleito Sérgio Meneguelli (Republicanos), o mais votado no Espírito Santo, deu entrada às 7h desta terça-feira (17) no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, após sentir dores abdominais e fraqueza. As informações foram confirmadas à reportagem de A Gazeta pela assessoria de imprensa do político.

Em atualização publicada na noite desta terça nas redes sociais, a assessoria informou que Meneguelli foi transferido da enfermaria da unidade, onde estava fazendo uma série de exames para obter um diagnóstico médico, para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Meneguelli tem sentido dores e mal-estar desde a segunda-feira da última semana (9), conforme a assessoria. Na mesma semana, ele foi atendido na Policlínica de Colatina, mas a medicação não fez o efeito necessário para controlar as dores. O ex-prefeito e ex-vereador de Colatina tem 66 anos e possui histórico de diverticulite, uma inflamação que normalmente afeta o intestino grosso.

No início da tarde desta terça-feira (17), a assessoria de imprensa de Meneguelli informou que foi encontrado um abscesso e que o deputado eleito vai continuar internado. Ele passará por um procedimento de videolaparoscopia na quarta (18) para saber o grau da infecção e então os médicos vão definir como será o tratamento: a partir de medicamentos ou um procedimento cirúrgico.

Mais votado entre os capixabas como representante na Assembleia Legislativa, a posse de Meneguelli está marcada para o dia 1º de fevereiro, às 10h. O deputado estadual eleito teve a marca de 138.523 votos, recorde na história do Espírito Santo. Ele é ex-prefeito de Colatina e teve quatro mandatos como vereador.

Em entrevista para a TV Gazeta, em outubro do ano passado, no dia seguinte à eleição, ele disse que vai dar o máximo para os capixabas e que não irá aprovar privilégios.

"Tenho uma responsabilidade muito grande porque tive votos em todos os municípios do Estado. Eu sou deputado de todos os capixabas. Vou dar meu máximo. O que me levou ao poder em Colatina foi a atuação no Poder Legislativo. Então, já aviso aos deputados, ainda não sei quais foram eleitos, que eu não vou aprovar nada que seja privilégio, acima da nossa realidade" Sérgio Meneguelli (Republicanos) - Deputado estadual eleito