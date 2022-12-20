Sérgio Meneguelli é atropelado por moto no Centro de Colatina

O deputado estadual eleito e ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) foi atropelado por uma moto no fim da manhã desta terça-feira (20), no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a assessoria do político, ele seguia de bicicleta para uma reunião quando o acidente aconteceu. O político teve ferimentos leves e não precisou ser levado para o hospital.
Meneguelli passava por um cruzamento na Avenida Getúlio Vargas, quando foi atingido pela moto, em que estavam duas pessoas. O motociclista, que não se feriu, prestou socorro para o ex-prefeito no local do acidente. A mulher que estava no carona da moto não se feriu.
A assessoria informou que o acidente foi “um susto” e que Sérgio está bem. Ele teve uma torção no pé, arranhões na mão, e se recupera em casa.