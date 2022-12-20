Motorista que matou modelo atropelada em Vitória é proibida de dirigir pela Justiça

Medidas cautelares
1) Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do juiz natural da causa;
2) Comparecer a todos os atos do processo, devendo manter o endereço atualizado;
3) Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos semelhantes;
4) Ficar em casa das 20h às 6h:
5) Pagar fiança de R$ 3 mil.
Detran bloqueia Renach
Caso Luisa Lopes: confira o ponto a ponto
• 15 de abril: Modelo é atropelada e morre na Avenida Dante Michelini;
• 15 de abril: Corretora de imóveis é presa suspeita de atropelar e matar ciclista;
• 16 de abril: Justiça concede liberdade a motorista suspeita de atropelar modelo;
• 19 de abril: Amigos e familiares vão às ruas pedir Justiça pela morte de Luísa Lopes;
• 19 de abril: Advogado de corretora pede sigilo no processo, mas juíza nega;
• 3 de junho: Após dois meses, caso seguia em investigação;
• 23 de junho: Polícia pede mais 30 dias para concluir inquérito;
• 15 de julho: Polícia ganha mais 90 dias para investigar o caso;
• 30 de agosto: Após quatro meses desde a morte, investigação continuava;
• 6 de outubro: Polícia conclui investigação e encaminha inquérito para o MPES:
• 13 de dezembro: Motorista é denunciada, mas sem pedido de prisão.