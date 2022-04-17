Luísa Lopes morreu atropelada na Avenida Dante Michelini. Suspeita é de que motorista estava sob efeito de álcool Crédito: Acervo Pessoal/Montagem

Your browser does not support the audio element. Amigos e familiares vão às ruas pedir Justiça pela morte de Luísa Lopes

Durante o ato, haverá batucadas, cartazes e capoeira. Além disso, os manifestantes vão instalar a bike ghost, quando a bicicleta é pendurada no local onde aconteceu acidente com algum ciclista.

A manifestação ocorrerá na mesma avenida onde ocorreu o acidente, em frente ao Clube dos Oficiais.

Na quarta-feira (20), às 17 horas, será realizado um sarau em homenagem a Luísa, no Centro Acadêmico de Oceanografia, no campus de Goiabeiras, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O grupo conta com mais de 200 pessoas de diversos movimentos sociais, amigos de Luísa, cicloativistas e passistas. A ideia, é organizar ações até que a Justiça pela morte da modelos seja feita.

A corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, de 33 anos, é suspeita de ter atropelado a modelo. Ela chegou a ser presa, mas foi solta após pagar fiança.

Um vídeo gravado logo após o acidente, mostra Adriana com a voz arrastada e embolada. Ela se negou a fazer teste de bafômetro.

A Gazeta solicitou acesso às imagens que mostram a dinâmica da tragédia, mas o pedido não pode ser atendido pela Prefeitura de Vitória, pois serão fruto de investigação policial. O município informou, em nota, que o videomonitoramento está cada vez mais sendo uma ferramenta de apoio, de fiscalização e de compromisso com a melhoria da segurança da Capital. De acordo com a prefeitura, as imagens já foram separadas e serão cedidas à polícia para contribuir com as investigações.

O carro dirigido pela corretora Adriana Felisberto Pereira atingiu a bicicleta da modelo Luisa Lopes Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O QUE DIZ A DEFESA DA FAMÍLIA DE LUÍSA LOPES

Apesar das informações recebidas por policiais militares de que um outro carro teria participado do acidente que matou Luísa Lopes, de 24 anos, o advogado da família dela diz que não há provas dessa versão. Após ler o inquérito, o advogado Marcos Vinícius Sá afirmou à reportagem de A Gazeta que essa hipótese está, por ora, descartada. Segundo ele, a família espera uma "responsabilização de forma enérgica pelo crime".

"A família de Luísa justamente espera uma investigação séria para reunir todas essas provas possíveis para que, ao final, a Adriana (motorista do carro) seja punida pelo crime. Temos imagens de Adriana gravadas no dia do crime que são estarrecedoras. A família espera uma resposta à altura, que seja dada a ela a responsabilidade pelo crime. A versão [do outro carro] chegou de uma forma que ninguém sabe. O que nos parece é que somente a irmã da motorista é que teria dado essa resposta. Não tem nenhuma prova no inquérito que comprove isso. Li o inquérito todo e não há nada. Por ora, essa hipótese é descartada A família espera uma responsabilização de forma enérgica pelo crime”, finalizou o advogado.