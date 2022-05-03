Modelo morta em acidente no ES: advogado pede sigilo, mas juíza nega

À esquerda, Luísa Lopes, ciclista que morreu. À direita, a motorista do carro, Adriana Felisberto Pereira, que chegou a ser presa em flagrante Crédito: Montagem A Gazeta

Conforme consta na decisão da juíza Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, da 6ª Vara Criminal de Vitória, os advogados que defendem a corretora alegaram "exacerbada publicidade (do caso) feita pela imprensa" e que ela tem sofrido "ameaças de pessoas" — o que não teria sido provado.

"Observo que o fato já foi amplamente noticiado (...) e não existem informações que necessitem sigilo. Ademais, não foram juntados documentos que comprovem a alegação de que a autuada vem sofrendo ameaças" Cláudia Vieira de Oliveira Araújo - Juíza de direito da 6ª Vara Criminal de Vitória

Em nova nota enviada nesta terça-feira (3), a PC informou apenas que o fato é investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito e que "nenhuma outra informação será repassada" para preservar a apuração.

RELEMBRE O CASO

A modelo Luísa Lopes, de 24 anos, morreu após ser atropelada na Avenida Dante Michelini , na altura do bairro Jardim da Penha , em Vitória. O acidente fatal aconteceu na noite de 15 de abril deste ano. O carro que atingiu a ciclista seria dirigido pela corretora Adriana Felisberto Pereira, de 33 anos.

Para conceder a liberdade provisória , o magistrado José Leão Ferreira Souto considerou a ausência de antecedentes criminais e a própria autuação. Na decisão, o juiz destacou que policiais afirmaram ter recebido, no local do acidente, a informação de que outro carro teria atropelado a modelo.

Questionado sobre as imagens e informações divulgadas pela administração da Capital, o advogado Jamilson Monteiro Santos, responsável pela defesa de Adriana, afirmou apenas que aguarda a conclusão do inquérito policial.

Representando a família da modelo, o advogado Marcos Vinícius Sá defendeu que o vídeo não muda o panorama e que é preciso investigar a velocidade do carro e o estado da motorista quando o acidente aconteceu. "Houve um homicídio e é preciso que apurem a morte da Luíza Lopes", afirmou.