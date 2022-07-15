Morte de modelo em Vitória: polícia ganha 90 dias para investigar caso

A modelo Luísa Lopes, de 24 anos, morreu após ser atropelada no dia 15 de abril em Vitória Crédito: Reprodução rede social

Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre a conclusão do caso, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), afirmou que “o inquérito policial com pedido de prorrogação de prazo retornou no dia 29 de junho do Ministério Público, dando o prazo de 90 dias para conclusão das investigações, que estão em andamento” e finalizou alegando não haver outros detalhes a serem divulgados neste momento.

No mês passado, o advogado da família da vítima, Marcos Vinícius Sá, defendeu que a fase de investigação era importante para não comprometer um eventual julgamento e que "isso demanda um certo tempo". Nesta sexta-feira (15), ele afirmou que aguarda os laudos periciais.

O CASO

Para conceder a liberdade provisória , o magistrado José Leão Ferreira Souto considerou a ausência de antecedentes criminais e a própria autuação. Na decisão, o juiz destacou que policiais afirmaram ter recebido, no local do acidente, a informação de que outro carro teria atropelado a modelo.

Adriana Felisberto Pereira chegou a ser presa por embriaguez ao volante, na data do atropelamento de Luísa Lopes Crédito: Archimedes Patricio

Dias após Adriana ser solta, amigos e familiares da Luísa Lopes fizeram um protesto para pedir por Justiça . Durante o ato, os manifestantes seguraram cartazes, pintaram parte do asfalto de vermelho e penduraram uma bicicleta no poste para chamar atenção para a morte da modelo.