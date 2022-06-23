Morte de modelo em Vitória: polícia pede mais 30 dias para concluir inquérito

Luísa Lopes, de 24 anos, em entrevista ao programa Em Movimento, da TV Gazeta Crédito: Reprodução TV Gazeta

A Gazeta na manhã desta quinta-feira (23). No portal do A postergação do prazo para o fechamento do inquérito foi confirmado pela corporação à reportagem dena manhã desta quinta-feira (23). No portal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) , consta que a Justiça expediu ofício na quarta-feira (15) cobrando o inquérito.

Primeiramente, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), informou que o ofício da Justiça ainda não havia chegado na DDT.

Em nota enviada posteriormente, afirmou que o caso segue em investigação na DDT e pediu à Justiça mais 30 dias para que o Inquérito Policial seja concluído. Finalizou, salientando não haver, neste momento, outras informações sobre o caso que possam ser repassadas.

Ato em protesto pela morte de Luísa Lopes Crédito: Fernando Madeira

O ATROPELAMENTO

A modelo Luísa Lopes, de 24 anos, morreu após ser atropelada na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Jardim da Penha, em Vitória. O acidente aconteceu na noite de 15 de abril de 2022.

Para conceder a liberdade provisória, o magistrado José Leão Ferreira Souto considerou a ausência de antecedentes criminais e a própria autuação . Na decisão, o juiz destacou que policiais afirmaram ter recebido, no local do acidente, a informação de que outro carro teria atropelado a modelo.

A Gazeta teve acesso a Todavia, no dia 19 de abril,teve acesso a imagens de videomonitoramento da Prefeitura de Vitória que mostram o momento do acidente. Segundo o município, a vítima atravessava fora da faixa, com o sinal aberto para os veículos, e não houve envolvimento de outro automóvel.

Dias após Adriana ser solta, amigos e familiares da Luísa Lopes fizeram um protesto para pedir por Justiça. Durante o ato, os manifestantes seguraram cartazes, pintaram parte do asfalto de vermelho e penduraram uma bicicleta no poste para chamar atenção para a morte da modelo.

Na época dos fatos, o advogado Marcos Vinícius Sá, que representa a família da vítima, reforçou que trata-se de um homicídio que precisa ser apurado. Já o advogado Jamilson Monteiro dos Santos, de Adriana, afirmou que aguardaria a conclusão do inquérito policial, a ser confeccionado pela Polícia Civil.

A Gazeta procurou ambos os advogados, nesta quinta-feira (23), para comentarem a prorrogação do inquérito. Marcos Vinicius de Sá disse que irá à delegacia e depois poderá conversar com a reportagem. Jamilson Monteiro dos Santos ainda não retornou.