Polícia pede prisão de corretora que bebeu, dirigiu e matou modelo em Vitória

Adriana Felisberto Pereira foi presa. Ela dirigia carro envolvido em acidente com morte de ciclista, em Vitória Crédito: Archimedes Patricio

A prisão preventiva tem por objetivo evitar que a acusada prejudique a colheita de provas ou fuja. É diferente do flagrante, dado logo após o crime e com a possibilidade de que o suspeito tenha a liberdade concedida. Presa preventivamente, a corretora de imóveis só poderia responder em liberdade mediante habeas corpus.

Mesmo com o pedido da Polícia Civil, a prisão de Adriana Felisberto Pereira – que se encontra em liberdade – não é automático. É necessário que após o recebimento do inquérito policial, o MPES ofereça denúncia à Justiça. O Poder Judiciário, por sua vez, é quem expende o mandado de prisão.

JÁ FOI PRESA, MAS ESTÁ EM LIBERDADE

Diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), o juiz José Leão Ferreira Souto levantou alguns argumentos para conceder a liberdade e, inclusive, diminuir a fiança de R$ 5 mil estipulada pela polícia:

Citou que policiais militares no local da batida foram informados sobre o envolvimento de outro veículo que teria atropelado a modelo e arremessado ela para o automóvel de Adriana; Disse que não haviam registros criminais contra a acusada; Alegou que a liberdade de Adriana não oferecia riscos; Concluiu não haver requisitos necessários para decretar a prisão preventiva dela; Decretou algumas restrições como a proibição de que a corretora fosse a bares ou saísse da Grande Vitória sem autorização.

Frases ditas pela corretora de imóveis colhidas com testemunhas pela Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

PENA E AGRAVANTES

Além da imprudência ao volante, o titular da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT), delegado Mauricio Gonçalves, destacou que a indiferença de Adriana em relação à vítima após o atropelamento agrava o crime.

A penalidade de 5 a 8 anos por imprudência, prevista no Código Brasileiro de Trânsito (CTB), que corresponde a homicídio culposo no trânsito sob influência de álcool, vira doloso qualificado. Essa penalidade é maior, podendo gerar de 12 a 30 anos de detenção e está previsto no Código Penal (CP).

Foram resgatadas frases que a motorista teria dito após o atropelamento: "Eu acabei de estourar a cabeça dessa mulher aí", "Não quero saber dela não", "Ela era provavelmente uma empregada doméstica, sem importância" e "Olha o que aconteceu com o meu carro".

"Verifica-se que a conduta da motorista é de preocupação nenhuma com o que aconteceu e com o resultado que ela produziu. Ela menosprezou a vítima", afirmou o delegado.

OS CITADOS

A reportagem de A Gazeta procurou a defesa de Adriana Felisberto Pereira e o MPES. O advogado afirmou que ainda não teve acesso ao inquérito. O texto será atualizado, caso haja algum posicionamento do órgão.