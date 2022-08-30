Modelo morta em Camburi: quatro meses depois, investigações continuam

A modelo Luísa Lopes, de 24 anos, morreu após ser atropelada em Vitória, no dia 15 de abril deste ano Crédito: Redes Sociais | Montagem A Gazeta

Apesar de tanto tempo ter se passado, o prazo para conclusão do inquérito ainda está dentro do permitido. É que no dia 23 de junho, a Polícia Civil pediu mais 30 dias à Justiça para finalizar o material. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) acatou o pedido e deu mais 90 dias para as investigações.

"O inquérito policial com pedido de prorrogação de prazo retornou no dia 29 de junho do Ministério Público, dando o prazo de 90 dias para conclusão das investigações, que estão em andamento. Não há outros detalhes que possam ser divulgados", informou a corporação, nesta segunda-feira (30), em nota.

Na última vez que conversou com a reportagem, o advogado da família da vítima, Marcos Vinícius Sá, comentou que "Luísa era filha única. Os pais dela estavam muito abalados com a perda, mas confiantes na investigação". A Gazeta tenta novo contato com ele e com os parentes da modelo.

O advogado Jamilson Monteiro, que defende a corretora Adriana Felisberto, que dirigia o veículo que atropelou Luísa, disse que "a defesa está contribuindo com as diligências e prefere aguardar a finalização do inquérito para se manifestar".

RELEMBRE O CASO

A modelo Luísa Lopes, de 24 anos, morreu após ser atropelada na Avenida Dante Michelini, na altura de Jardim da Penha , em Vitória. O acidente fatal aconteceu na noite de 15 de abril deste ano. O carro que atingiu a ciclista seria dirigido pela corretora Adriana Felisberto Pereira, de 33 anos.

Para conceder a liberdade provisória , o magistrado José Leão Ferreira Souto considerou a ausência de antecedentes criminais e a própria autuação. Na decisão, o juiz destacou que policiais afirmaram ter recebido, no local do acidente, a informação de que outro carro teria atropelado a modelo.

A Gazeta teve acesso a Entretanto, no dia 19 de abril,teve acesso a imagens de videomonitoramento da Prefeitura de Vitória que mostram o momento do acidente . Segundo o município, a vítima atravessava fora da faixa, com o sinal aberto para os veículos, e não houve envolvimento de outro automóvel.

Dias após Adriana ser solta, amigos e familiares da Luísa Lopes fizeram um protesto para pedir por Justiça . Durante o ato, os manifestantes seguraram cartazes, pintaram parte do asfalto de vermelho e penduraram uma bicicleta no poste para chamar atenção para a morte da modelo.

Protesto pela morte de Luísa Lopes