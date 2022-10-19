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Luísa Lopes: novo prédio de pós-graduação da Ufes terá nome da modelo

Nome da jovem foi escolhido após uma votação entre a comunidade do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN). Luísa foi estudante do curso de Oceanografia da Universidade

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 18:21

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

19 out 2022 às 18:21
Luísa Lopes, de 24 anos, em entrevista ao programa Em Movimento, da TV Gazeta
Luísa Lopes: novo prédio de pós-graduação do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) da Ufes terá o nome da modelo  Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O nome da modelo Luísa Lopes, vítima de um acidente na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na noite de 15 de abril de 2022, foi escolhido para dar nome ao novo prédio de pós-graduação do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
A decisão foi feita após uma votação que aconteceu entre os dias 10 e 14 de outubro e que reuniu o nome de cinco ex-alunos do Centro. 
Além de modelo, Luísa também foi estudante de Oceanografia da Ufes e passista da Unidos de Jucutuquara. Ao todo, 756 membros - docentes, técnicos e estudantes - do CCHN participaram da votação. O nome de Luísa foi escolhido por 63,23% deles.

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