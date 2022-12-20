Chuva castiga Mimoso do Sul e sino de igreja alerta sobre alagamentos

Uma forte chuva que atingiu Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo , na noite desta segunda-feira (19), causou alagamentos no centro do município e interdições de estradas na região. O Corpo de Bombeiros informou que chegou a ser acionado para retirar famílias de casas inundadas. Segundo a prefeitura, durante a noite, choveu 300 milímetros na cidade, bem acima do esperado até a quarta-feira (21).

Durante a noite, o sino da Igreja Católica tocou, alertando a população sobre o risco de alagamento. Rapidamente a água tomou conta das ruas dos bairros Vila da Penha, Alto Funil, Prata da Mangueira e Serra. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Leonardo Ferreira da Silva, muitas pessoas perderam tudo dentro de casa devido à enchente.

estos de móveis se acumularam na Rua Manoel Ferreira, no bairro Vila da Penha em Mimoso do Sul Crédito: Bruna Hemerly

O grande volume de água que caiu elevou o nível dos córregos Serra e Santa Marta. No interior, a comunidade Palmeiras e o distrito de São José das Torres também sofreram impactos da chuva. Moradores da comunidade de Rio Preto estão sem terem como acessar ou deixar o local, pois a estrada está bloqueada.

Chuva alaga casas e interdita estradas em Mimoso do Sul

Segundo a prefeitura, nesta terça-feira (20) equipes estão em uma força-tarefa para ajudar as famílias, desobstruir estradas e limpar as ruas do município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , pelo menos quatro pessoas estão desalojadas e passaram a noite na casa de vizinhos. Um bote da corporação foi utilizado para retirar três famílias de casas alagadas.

A Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Monteiro da Silva, no Centro, foi usada como ponto de abrigo temporário e centro de recebimento de doações.

Quedas de barreiras nas estradas

As principais vias comprometidas por quedas de barreiras foram a BR 393, que liga Mimoso a Muqui, e a rodovia que liga Mimoso à BR 101. O local já estava sinalizado devido à erosão na parte de baixo da pista, mas com a chuva, a situação piorou e o barranco cedeu ainda mais sobre a pista.

Doações

Segundo a Defesa Civil do município, foram contabilizados 79 famílias desalojadas até o momento. A prefeitura informou que alguns locais no município estão recebendo doações para as pessoas atingidas pela chuva.

Alimentos, roupas e água mineral devem ser doados na sede da Secretaria de Assistência Social de Mimoso do Sul, na rua Presidente Vargas, n° 29, no Centro.