Ponte para Guriri é interditada por conta de chuvas em São Mateus

A ponte de acesso a Guriri foi interditada devido ao risco de colapsar em São Mateus Crédito: Raphael Verly

A ponte no bairro Pedra d'água, em São Mateus , no Norte do Estado, que dá acesso ao balneário de Guriri, foi totalmente interditada na manhã desta segunda-feira (19), após o córrego transbordar e a água invadir a via. Segundo o tenente-coronel Wagner, do Corpo Bombeiros, há risco de que a estrutura se rompa.

“Equipes do DER-ES já estiveram no local pela manhã e estão trabalhando com ações emergenciais para poder restabelecer a normalidade no trânsito. Devido ao risco de rompimento, não podemos permitir que ninguém passe pelo local”, afirma o tenente-coronel.

Segundo o Prefeito de São Mateus, um técnico iria ao município fazer uma avaliação da estrutura da ponte. Nesta terça-feira (20), as obras acontecem no local para liberação da ponte.

A reportagem procurou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Em entrevista para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o superintendente regional do órgão, Eduardo Gottardi, explicou como deve ocorrer a obra para que o trecho seja novamente liberado e em breve.

"Vamos acabar de derrubar a parte da ponte que está suspensa, porque embaixo se criou um vazio. É preciso interditar e fazer a obra porque até pedestres podem ser vítimas. Vamos encher a estrutura com pedra e tentar restabelecer o tráfego ainda hoje (20). A obra vai ser definitiva porque é muito melhor do que um aterro de argila", disse Eduardo.

Chuva no município

São Mateus declarou estado de calamidade pública devido aos impactos das fortes chuvas no município. Ainda há previsão de mais chuva para a região. Mais de duas mil pessoas já precisaram sair de casa desde novembro. Só nesta madrugada, foram mais de 30 pessoas que precisaram evacuar áreas de risco.

Uma barreira cedeu e atingiu casas na noite deste domingo (18) na Avenida Cricaré, no bairro Cricaré . O local já havia sido interditado desde novembro pela Defesa Civil Municipal devido ao risco de deslizamento. Cerca de 50 famílias da região precisaram sair de casa e ainda não voltaram para o local. Segundo o tenente-coronel Wagner, do Corpo Bombeiros, não há informações sobre vítimas.

As famílias que moravam no local onde ocorreu o deslizamento permanecem em um hotel alugado pela Prefeitura de São Mateus. Os moradores que também precisaram sair de casa devido aos alagamentos no município estão em abrigos públicos.