Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Situação crítica

Ponte para Guriri é interditada por conta de chuvas em São Mateus

Segundo o tenente-coronel Wagner, do Corpo Bombeiros, há risco da estrutura se romper. Município declarou estado de calamidade pública devido aos impactos desencadeados

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 21:53

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 dez 2022 às 21:53
Um barreira cedeu e atingiu casas na noite deste domingo (18) na Avenida Cricaré, no bairro Cricaré, em São Mateus
A ponte de acesso a Guriri foi interditada devido ao risco de colapsar em São Mateus Crédito: Raphael Verly
A ponte no bairro Pedra d'água, em São Mateus, no Norte do Estado, que dá acesso ao balneário de Guriri, foi totalmente interditada na manhã desta segunda-feira (19), após o córrego transbordar e a água invadir a via. Segundo o tenente-coronel Wagner, do Corpo Bombeiros, há risco de que a estrutura se rompa.
“Equipes do DER-ES já estiveram no local pela manhã e estão trabalhando com ações emergenciais para poder restabelecer a normalidade no trânsito. Devido ao risco de rompimento, não podemos permitir que ninguém passe pelo local”, afirma o tenente-coronel.
Segundo o Prefeito de São Mateus, um técnico iria ao município fazer uma avaliação da estrutura da ponte. Nesta terça-feira (20), as obras acontecem no local para liberação da ponte.
A reportagem procurou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Em entrevista para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o superintendente regional do órgão, Eduardo Gottardi, explicou como deve ocorrer a obra para que o trecho seja novamente liberado e em breve. 
"Vamos acabar de derrubar a parte da ponte que está suspensa, porque embaixo se criou um vazio. É preciso interditar e fazer a obra porque até pedestres podem ser vítimas. Vamos encher a estrutura com pedra e tentar restabelecer o tráfego ainda hoje (20). A obra vai ser definitiva porque é muito melhor do que um aterro de argila", disse Eduardo.

Chuva no município

São Mateus declarou estado de calamidade pública devido aos impactos das fortes chuvas no município. Ainda há previsão de mais chuva para a região. Mais de duas mil pessoas já precisaram sair de casa desde novembro. Só nesta madrugada, foram mais de 30 pessoas que precisaram evacuar áreas de risco.
Uma barreira cedeu e atingiu casas na noite deste domingo (18) na Avenida Cricaré, no bairro Cricaré. O local já havia sido interditado desde novembro pela Defesa Civil Municipal devido ao risco de deslizamento. Cerca de 50 famílias da região precisaram sair de casa e ainda não voltaram para o local. Segundo o tenente-coronel Wagner, do Corpo Bombeiros, não há informações sobre vítimas.
As famílias que moravam no local onde ocorreu o deslizamento permanecem em um hotel alugado pela Prefeitura de São Mateus. Os moradores que também precisaram sair de casa devido aos alagamentos no município estão em abrigos públicos.
Uma ajuda humanitária da Defesa Civil vai chegar ao município com colchões, kits dormitórios, kits limpeza, e cestas básicas, segundo o tenente-coronel Wagner. A Prefeitura também informou que estava fazendo a compra desses materiais para ajudar as famílias atingidas.

Veja Também

Barreira cede e atinge casas interditadas em São Mateus

Ponte é interditada devido a risco de inundação do Rio Cricaré em Nova Venécia

De novo: semana será com muitas chuvas e temporais no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Chuva no ES defesa civil espírito santo São Mateus ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados