Um barreira cedeu e atingiu casas na noite deste domingo (18) na Avenida Cricaré, no bairro Cricaré, em São Mateus Crédito: Raphael Verly

Um barreira cedeu e atingiu casas na noite deste domingo (18) na Avenida Cricaré, no bairro Cricaré, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo. O local já havia sido interditado desde novembro pela Defesa Civil Municipal devido ao risco de deslizamento. Cerca de 50 famílias da região precisaram sair de casa e ainda não voltaram para o local. Segundo o tenente-coronel Wagner, do Corpo Bombeiros, não há informações sobre vítimas.

A barreira já havia cedido em outros pontos, no entanto, na noite de domingo mais terra se soltou atingindo casas e vegetação do local, que pararam no leito do Rio Cricaré. Ainda há risco de novos deslizamentos.

Imagens feitas com drone mostram a dimensão dos estragos desencadeados pela queda de barreira Crédito: Raphael Verly

“Essa é a região onde há risco, inclusive, de perder a vida. A prefeitura está dando todas as condições necessárias de abrigo para a população que se encontra em momento de fragilidade. [...] Vai colapsar. Pode ser que hoje, pode ser daqui há um mês, mas vai colapsar", detalhou.

Your browser does not support the audio element. Barreira cede e atinge casas interditadas em São Mateus

Estado de calamidade

São Mateus decretou estado de calamidade pública devido a chuva que atingiu o município. Uma equipe do Centro Especializado de Resposta a Desastres (CERD), a mesma que atuou em Brumadinho e Mariana, também está vindo para São Mateus, para verificar se não havia vítimas no local do desmoronamento do barranco.

Máquinas trabalham na limpeza dos sedimentos, mas a chuva incessante dificulta o trabalho Crédito: Raphael Verly