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Norte do ES

Barreira cede e atinge casas interditadas em São Mateus

Cerca de 50 famílias da região já haviam deixado as residências devido ao risco de deslizamento.  Não há informações de vítimas até o momento

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 18:38

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 dez 2022 às 18:38
Um barreira cedeu e atingiu casas na noite deste domingo (18) na Avenida Cricaré, no bairro Cricaré, em São Mateus
Um barreira cedeu e atingiu casas na noite deste domingo (18) na Avenida Cricaré, no bairro Cricaré, em São Mateus Crédito: Raphael Verly
Um barreira cedeu e atingiu casas na noite deste domingo (18) na Avenida Cricaré, no bairro Cricaré, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O local já havia sido interditado desde novembro pela Defesa Civil Municipal devido ao risco de deslizamento. Cerca de 50 famílias da região precisaram sair de casa e ainda não voltaram para o local. Segundo o tenente-coronel Wagner, do Corpo Bombeiros, não há informações sobre vítimas.
A barreira já havia cedido em outros pontos, no entanto, na noite de domingo mais terra se soltou atingindo casas e vegetação do local, que pararam no leito do Rio Cricaré. Ainda há risco de novos deslizamentos.
Um barreira cedeu e atingiu casas na noite deste domingo (18) na Avenida Cricaré, no bairro Cricaré, em São Mateus
Imagens feitas com drone mostram a dimensão dos estragos desencadeados pela queda de barreira Crédito: Raphael Verly
“Essa é a região onde há risco, inclusive, de perder a vida. A prefeitura está dando todas as condições necessárias de abrigo para a população que se encontra em momento de fragilidade. [...] Vai colapsar. Pode ser que hoje, pode ser daqui há um mês, mas vai colapsar", detalhou.
Barreira cede e atinge casas interditadas em São Mateus

Estado de calamidade

São Mateus decretou estado de calamidade pública devido a chuva que atingiu o município. Uma equipe do Centro Especializado de Resposta a Desastres (CERD), a mesma que atuou em Brumadinho e Mariana, também está vindo para São Mateus, para verificar se não havia vítimas no local do desmoronamento do barranco.
Um barreira cedeu e atingiu casas na noite deste domingo (18) na Avenida Cricaré, no bairro Cricaré, em São Mateus
Máquinas trabalham na limpeza dos sedimentos, mas a chuva incessante dificulta o trabalho Crédito: Raphael Verly
Além do bairro Cricaré, a Avenida Cricaré também corta os bairros Porto e Cacique. A Defesa Civil está fazendo uma avaliação em outros pontos da avenida para saber se há risco de deslizamento também em outros locais e se mais famílias precisaram sair de casa.

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