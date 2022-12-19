Chuva no ES: confira os principais pontos de interdição da BR 101

BR 101 é totalmente interditada após cratera se abrir em São Mateus Crédito: Leitor A Gazeta

De acordo com o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta segunda-feira (19), Nova Venécia e São Mateus foram as cidades onde houve o maior acumulado de chuva, com quase 150 mm nas últimas 24 horas. Os impactos já são perceptíveis, com interdições nas estradas, alagamentos e deslizamentos de terra. Como solução, foram criados desvios para fugir das interdições.

Confira abaixo os principais pontos de interdição da BR 101:

Km 17, em Pedro Canário - trânsito em pare e siga devido a queda de barreira

Km 71,5, em São Mateus - interdição total entre o km 70 e km 73 devido a erosão na pista

Km 162, em Linhares - trânsito em pare e siga devido a excesso de água na pista

⚠️⛈️ [Atualização] 17h15 - Pontos de interdição na BR-101 devido às fortes chuvas:



?Pedro Canário (queda de barreira)

km 17 - pare e siga



?São Mateus (erosão)

km 71,5 - interdição total (entre o km 70 e km 73)



?Linhares (excesso de água)

km 162,3 - pare e siga — Eco101 (@_eco101) December 19, 2022

São Mateus

Km 71,5 da BR 101, em São Mateus, não tem previsão de liberação Crédito: Leitor A Gazeta

A BR 101 Norte foi interditada por volta das 5h20 da manhã desta segunda-feira (19) após uma cratera se abrir no km 71,5 da rodovia. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, devido à erosão na pista, o trecho entre o km 70 e o km 73 está totalmente interditado, sem previsão de liberação.

Linhares

Ainda na manhã desta segunda-feira (19), o km 162 da BR 101, em Linhares, próximo à empresa Weg, foi totalmente interditado por conta de um alagamento na pista. O acúmulo de água chegou a ocupar toda a extensão da estrada no local.

De acordo com a última atualização da Eco101 no Twitter, o trânsito no km 162 está em sistema de pare e siga.

BR 101, km 162, próximo à empresa Weg, em Linhares, está totalmente interditada Crédito: Divulgação | PRF

Pedro Canário

O km 17 da BR 101, em Pedro Canário , foi totalmente interditado após uma barreira cair e atingir uma carreta na tarde do último sábado (17). Após horas totalmente bloqueada, a rodovia teve o trânsito liberado por volta das 11h do domingo (18), sob o sistema de pare e siga.

Barreira cai e atinge carreta na BR 101 em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta

Confira abaixo quais rotas seguir para fugir das interdições:

Indo para São Mateus

No trevo da comunidade de Água Limpa, em Jaguaré, pegue a ES 430 (Rodovia Estadual Dom José Dalvit), sentido Jaguaré. Ao passar pela cidade, pegue a ES 356 (Rodovia Des. Moroveu Cardoso). Quando chegar à localidade de Nestor Gomes, siga pela ES 381 (Rodovia Miguel Curry Carneiro) até chegar novamente a BR 101;

Se estiver em Linhares, o motorista pode pegar o desvio citado acima ou seguir pelas rodovias ES 658, sentido Pontal do Ipiranga, ES 010 e, por fim, a ES 315.

Indo para Linhares

Há a possibilidade de seguir por Aracruz e depois pegar a ES 010 e a ES 440 na sequência. Outra alternativa é pegar a BR 259 já em João Neiva, seguir sentido Colatina e depois ir pela ES 248, margeando o Rio Doce, até chegar na BR 101, em Linhares.

Confira desvios para fugir de interdições na BR 101 no ES Crédito: Waze

Para os motoristas que vêm do Norte em direção à Grande Vitória , os desvios são os mesmos, basta pegar o caminho inverso aos descritos acima.