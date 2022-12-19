Chuva no ES: confira os principais pontos de interdição da BR 101

As chuvas que atingem o Espírito Santo fizeram com que trechos da BR 101 fossem interditados ou bloqueados. Em São Mateus, a rodovia voltou a ser novamente interditada na manhã desta segunda-feira (19) após uma cratera se abrir no km 71,5. Já Linhares, município vizinho e também no Norte do Estado, o km 162 da BR 101 chegou a ser totalmente interditado por conta de um alagamento na pista.
De acordo com o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta segunda-feira (19), Nova Venécia e São Mateus foram as cidades onde houve o maior acumulado de chuva, com quase 150 mm nas últimas 24 horas. Os impactos já são perceptíveis, com interdições nas estradas, alagamentos e deslizamentos de terra. Como solução, foram criados desvios para fugir das interdições.
Confira abaixo os principais pontos de interdição da BR 101:
- Km 17, em Pedro Canário - trânsito em pare e siga devido a queda de barreira
- Km 71,5, em São Mateus - interdição total entre o km 70 e km 73 devido a erosão na pista
- Km 162, em Linhares - trânsito em pare e siga devido a excesso de água na pista
São Mateus
A BR 101 Norte foi interditada por volta das 5h20 da manhã desta segunda-feira (19) após uma cratera se abrir no km 71,5 da rodovia. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, devido à erosão na pista, o trecho entre o km 70 e o km 73 está totalmente interditado, sem previsão de liberação.
Linhares
Ainda na manhã desta segunda-feira (19), o km 162 da BR 101, em Linhares, próximo à empresa Weg, foi totalmente interditado por conta de um alagamento na pista. O acúmulo de água chegou a ocupar toda a extensão da estrada no local.
De acordo com a última atualização da Eco101 no Twitter, o trânsito no km 162 está em sistema de pare e siga.
Pedro Canário
O km 17 da BR 101, em Pedro Canário, foi totalmente interditado após uma barreira cair e atingir uma carreta na tarde do último sábado (17). Após horas totalmente bloqueada, a rodovia teve o trânsito liberado por volta das 11h do domingo (18), sob o sistema de pare e siga.
Confira abaixo quais rotas seguir para fugir das interdições:
Indo para São Mateus
- No trevo da comunidade de Água Limpa, em Jaguaré, pegue a ES 430 (Rodovia Estadual Dom José Dalvit), sentido Jaguaré. Ao passar pela cidade, pegue a ES 356 (Rodovia Des. Moroveu Cardoso). Quando chegar à localidade de Nestor Gomes, siga pela ES 381 (Rodovia Miguel Curry Carneiro) até chegar novamente a BR 101;
- Se estiver em Linhares, o motorista pode pegar o desvio citado acima ou seguir pelas rodovias ES 658, sentido Pontal do Ipiranga, ES 010 e, por fim, a ES 315.
Indo para Linhares
- Há a possibilidade de seguir por Aracruz e depois pegar a ES 010 e a ES 440 na sequência. Outra alternativa é pegar a BR 259 já em João Neiva, seguir sentido Colatina e depois ir pela ES 248, margeando o Rio Doce, até chegar na BR 101, em Linhares.
Para os motoristas que vêm do Norte em direção à Grande Vitória, os desvios são os mesmos, basta pegar o caminho inverso aos descritos acima.
Para informações atualizadas sobre as condições de tráfego na BR 101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os cidadãos podem ligar gratuitamente para 0800 - 77 01 101 (opção um). O serviço fica disponível 24 horas por dia, durante os sete dias da semana.