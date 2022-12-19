Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Balanço

Chuva no ES: confira os principais pontos de interdição da BR 101

Chuvas nos últimos dias causam transtornos em cidades do Norte e Noroeste. Em São Mateus, uma cratera se abriu no km 71,5 e deixou a pista totalmente interditada

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 15:59

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

19 dez 2022 às 15:59
BR 101 é totalmente interditada após cratera se abrir em São Mateus
BR 101 é totalmente interditada após cratera se abrir em São Mateus Crédito: Leitor A Gazeta
As chuvas que atingem o Espírito Santo fizeram com que trechos da BR 101 fossem interditados ou bloqueados. Em São Mateus, a rodovia voltou a ser novamente interditada na manhã desta segunda-feira (19) após uma cratera se abrir no km 71,5. Já Linhares, município vizinho e também no Norte do Estado, o km 162 da BR 101 chegou a ser totalmente interditado por conta de um alagamento na pista
De acordo com o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta segunda-feira (19), Nova Venécia e São Mateus foram as cidades onde houve o maior acumulado de chuva, com quase 150 mm nas últimas 24 horas. Os impactos já são perceptíveis, com interdições nas estradas, alagamentos e deslizamentos de terra. Como solução, foram criados desvios para fugir das interdições.
Confira abaixo os principais pontos de interdição da BR 101:
  • Km 17, em Pedro Canário - trânsito em pare e siga devido a queda de barreira
  • Km 71,5, em São Mateus - interdição total entre o km 70 e km 73 devido a erosão na pista
  • Km 162, em Linhares - trânsito em pare e siga devido a excesso de água na pista

São Mateus

BR 101 é totalmente interditada após cratera se abrir em São Mateus
Km 71,5 da BR 101, em São Mateus, não tem previsão de liberação Crédito: Leitor A Gazeta
A BR 101 Norte foi interditada por volta das 5h20 da manhã desta segunda-feira (19) após uma cratera se abrir no km 71,5 da rodovia. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, devido à erosão na pista, o trecho entre o km 70 e o km 73 está totalmente interditado, sem previsão de liberação. 

Linhares

Ainda na manhã desta segunda-feira (19), o km 162 da BR 101, em Linhares, próximo à empresa Weg, foi totalmente interditado por conta de um alagamento na pista. O acúmulo de água chegou a ocupar toda a extensão da estrada no local. 
De acordo com a última atualização da Eco101 no Twitter, o trânsito no km 162 está em sistema de pare e siga.
BR 101, km 162, próximo à empresa Weg, em Linhares, está totalmente interditada
BR 101, km 162, próximo à empresa Weg, em Linhares, está totalmente interditada Crédito: Divulgação | PRF

Pedro Canário

O km 17 da BR 101, em Pedro Canário, foi totalmente interditado após uma barreira cair e atingir uma carreta na tarde do último sábado (17). Após horas totalmente bloqueada, a rodovia teve o trânsito liberado por volta das 11h do domingo (18), sob o sistema de pare e siga. 
Barreira cai e atinge carreta na BR 101 em Pedro Canário
Barreira cai e atinge carreta na BR 101 em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta
Confira abaixo quais rotas seguir para fugir das interdições:
Indo para São Mateus
  • No trevo da comunidade de Água Limpa, em Jaguaré, pegue a ES 430 (Rodovia Estadual Dom José Dalvit), sentido Jaguaré. Ao passar pela cidade, pegue a ES 356 (Rodovia Des. Moroveu Cardoso). Quando chegar à localidade de Nestor Gomes, siga pela ES 381 (Rodovia Miguel Curry Carneiro) até chegar novamente a BR 101;
  • Se estiver em Linhares, o motorista pode pegar o desvio citado acima ou seguir pelas rodovias ES 658, sentido Pontal do Ipiranga, ES 010 e, por fim, a ES 315.  
Indo para Linhares
  • Há a possibilidade de seguir por Aracruz e depois pegar a ES 010 e a ES 440 na sequência. Outra alternativa é pegar a BR 259 já em João Neiva, seguir sentido Colatina e depois ir pela ES 248, margeando o Rio Doce, até chegar na BR 101, em Linhares.
Confira desvios para fugir de interdições na BR 101 no ES
Confira desvios para fugir de interdições na BR 101 no ES Crédito: Waze
Para os motoristas que vêm do Norte em direção à Grande Vitória, os desvios são os mesmos, basta pegar o caminho inverso aos descritos acima.
Para informações atualizadas sobre as condições de tráfego na BR 101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os cidadãos podem ligar gratuitamente para 0800 - 77 01 101 (opção um). O serviço fica disponível 24 horas por dia, durante os sete dias da semana.

Veja Também

Tempo de viagem de ônibus aumenta em 2h30 após interdição na BR 101 no ES

Chuva no ES: Nova Venécia tem riscos de rio transbordar e de represas romperem

Chuva causa transtornos e interdita estradas em cidades no Norte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES espírito santo Linhares São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados