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No Km 162

Trecho da BR 101 tem interdição total em Linhares devido a alagamento

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há previsão para que a pista seja novamente liberada. A pista está toda alagada devido a forte chuva

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 07:36

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 dez 2022 às 07:36
BR 101, km 162, próximo à empresa Weg, em Linhares, está totalmente interditada
BR 101, km 162, próximo à empresa Weg, em Linhares, está totalmente interditada Crédito: Divulgação/PRF
O trecho do km 162 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi totalmente interditado na manhã desta segunda-feira (19) por conta de um alagamento na pista, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acúmulo de água é resultado das fortes chuvas na região desde a noite de domingo (18) e ocupou toda a extensão da estrada no local. Já na manhã desta terça-feira (20), o trânsito de veículos foi liberado em pare e siga no local.

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A informação sobre a liberação parcial da rodovia em Linhares foi divulgada pela Eco101 na manhã desta terça-feira. O trecho do alagamento é próximo de onde houve uma ocorrência semelhante nas últimas semanas, quando a água também tomou toda a pista.

Cratera na BR 101, em São Mateus

A BR 101, no Norte do Espírito Santo, voltou a ser novamente interditada, na manhã desta segunda-feira (19). Em um trecho da rodovia em São Mateus, uma cratera se abriu no km 71,5. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à erosão na pista, não há previsão de liberação.
A Eco 101 está construindo um desvio provisório no trecho com previsão de ser liberado em sete dias. As obras já começaram na segunda-feira. 
O repórter da TV Gazeta, Tiago Félix, mostrou no Bom Dia ES que há máquinas e o material utilizado para a construção no local.
Eco 101 começa obras de desvio no km 71,5 da BR 101, em São Mateus
Eco 101 começa obras de desvio no km 71,5 da BR 101, em São Mateus Crédito: Tiago Félix

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