Trecho da BR 101 tem interdição total em Linhares devido a alagamento

BR 101, km 162, próximo à empresa Weg, em Linhares, está totalmente interditada Crédito: Divulgação/PRF

O trecho do km 162 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi totalmente interditado na manhã desta segunda-feira (19) por conta de um alagamento na pista, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acúmulo de água é resultado das fortes chuvas na região desde a noite de domingo (18) e ocupou toda a extensão da estrada no local. Já na manhã desta terça-feira (20), o trânsito de veículos foi liberado em pare e siga no local.

A informação sobre a liberação parcial da rodovia em Linhares foi divulgada pela Eco101 na manhã desta terça-feira. O trecho do alagamento é próximo de onde houve uma ocorrência semelhante nas últimas semanas, quando a água também tomou toda a pista.

?Linhares (excesso de água)

km 162,3 - pare e siga



?Mimoso do Sul (queda de barreira)

km 450 - interdição parcial, desvio na pista. — Eco101 (@_eco101) December 20, 2022

Cratera na BR 101, em São Mateus

⚠️?? ATENÇÃO - INTERDIÇÃO TOTAL DE RODOVIA ??⚠️



BR101, km 71,5,São Mateus/ES: Pista TOTALMENTE interditada, desde 05h00, em virtude de erosão na pista. pic.twitter.com/oqjPIsP9ZQ — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) December 19, 2022

A BR 101, no Norte do Espírito Santo, voltou a ser novamente interditada, na manhã desta segunda-feira (19). Em um trecho da rodovia em São Mateus, uma cratera se abriu no km 71,5. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à erosão na pista, não há previsão de liberação.

A Eco 101 está construindo um desvio provisório no trecho com previsão de ser liberado em sete dias. As obras já começaram na segunda-feira.

O repórter da TV Gazeta, Tiago Félix, mostrou no Bom Dia ES que há máquinas e o material utilizado para a construção no local.