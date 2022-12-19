Trecho da BR 101 tem interdição total em Linhares devido a alagamento

O trecho do km 162 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi totalmente interditado na manhã desta segunda-feira (19) por conta de um alagamento na pista, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acúmulo de água é resultado das fortes chuvas na região desde a noite de domingo (18) e ocupou toda a extensão da estrada no local. Já na manhã desta terça-feira (20), o trânsito de veículos foi liberado em pare e siga no local.
A informação sobre a liberação parcial da rodovia em Linhares foi divulgada pela Eco101 na manhã desta terça-feira. O trecho do alagamento é próximo de onde houve uma ocorrência semelhante nas últimas semanas, quando a água também tomou toda a pista.
Cratera na BR 101, em São Mateus
A BR 101, no Norte do Espírito Santo, voltou a ser novamente interditada, na manhã desta segunda-feira (19). Em um trecho da rodovia em São Mateus, uma cratera se abriu no km 71,5. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à erosão na pista, não há previsão de liberação.
A Eco 101 está construindo um desvio provisório no trecho com previsão de ser liberado em sete dias. As obras já começaram na segunda-feira.
O repórter da TV Gazeta, Tiago Félix, mostrou no Bom Dia ES que há máquinas e o material utilizado para a construção no local.