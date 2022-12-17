Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pare e siga

Vídeo: barreira cai e atinge carreta na BR 101 em Pedro Canário

PRF informou que não houve feridos; depois de bloqueio total, trecho entre os quilômetros 16 e 17 está com pare e siga desde a manhã deste domingo (18)

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 18:17

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 dez 2022 às 18:17
Uma barreira caiu e atingiu uma carreta, na tarde desse sábado (17), no quilômetro 17 da BR 101 em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Um vídeo mostra o momento impressionante em que o deslizamento acontece e acaba arrastando o veículo (veja acima). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não houve feridos.
Responsável pela administração da rodovia, a Eco101 informou que “por medida de segurança, realizou a interdição total no trecho”. Quando as equipes chegaram ao local, perceberam que um ponto na altura do quilômetro 16 também apresentava pequenas movimentações e, por isso, ampliaram a área interditada.
Barreira cai e atinge carreta na BR 101 em Pedro Canário
Barreira cai e atinge carreta na BR 101 em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta
Depois de horas totalmente bloqueada, a BR 101 teve o trânsito liberado por volta das 11h deste domingo (18), sob o sistema de pare e siga. “Equipes estão no local para sinalização e avaliação, adotando todas as medidas necessárias”, afirmou a concessionária, por meio das redes sociais.
A Defesa Civil de Pedro Canário informou que também foi acionada e esteve no local. 

Veja Também

Chuva interdita parcialmente a ES 422, entre São Mateus e Conceição da Barra

Terceira Ponte é liberada após mais de uma hora de interdição total

Carreta tomba e interdita parcialmente a BR 101 em Mimoso do Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Chuva no ES PRF Pedro Canário ES Norte eco 101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados