Vídeo: barreira cai e atinge carreta na BR 101 em Pedro Canário

Uma barreira caiu e atingiu uma carreta, na tarde desse sábado (17), no quilômetro 17 da BR 101 em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Um vídeo mostra o momento impressionante em que o deslizamento acontece e acaba arrastando o veículo (veja acima). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não houve feridos.
Responsável pela administração da rodovia, a Eco101 informou que “por medida de segurança, realizou a interdição total no trecho”. Quando as equipes chegaram ao local, perceberam que um ponto na altura do quilômetro 16 também apresentava pequenas movimentações e, por isso, ampliaram a área interditada.
Depois de horas totalmente bloqueada, a BR 101 teve o trânsito liberado por volta das 11h deste domingo (18), sob o sistema de pare e siga. “Equipes estão no local para sinalização e avaliação, adotando todas as medidas necessárias”, afirmou a concessionária, por meio das redes sociais.
A Defesa Civil de Pedro Canário informou que também foi acionada e esteve no local.