Vídeo: barreira cai e atinge carreta na BR 101 em Pedro Canário

Responsável pela administração da rodovia, a Eco101 informou que “por medida de segurança, realizou a interdição total no trecho”. Quando as equipes chegaram ao local, perceberam que um ponto na altura do quilômetro 16 também apresentava pequenas movimentações e, por isso, ampliaram a área interditada.

Barreira cai e atinge carreta na BR 101 em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta

Depois de horas totalmente bloqueada, a BR 101 teve o trânsito liberado por volta das 11h deste domingo (18), sob o sistema de pare e siga. “Equipes estão no local para sinalização e avaliação, adotando todas as medidas necessárias”, afirmou a concessionária, por meio das redes sociais.