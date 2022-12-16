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Trânsito

Terceira Ponte é liberada após mais de uma hora de interdição total

Tráfego na estrutura foi bloqueado para a realização de uma operação de resgate no meio da tarde desta sexta-feira (16)

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2022 às 15:53
Após quase uma hora e 20 minutos de interdição total, o tráfego na Terceira Ponte — que liga Vitória e Vila Velha — foi liberado. Os acessos foram bloqueados às 15h26 para uma operação de resgate que mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, além de equipe da Rodosol, concessionária que administra a estrutura. O atendimento foi encerrado somente às 16h44, quando as vias foram totalmente liberadas.
Vídeos que circularam pelas redes sociais mostravam um homem no meio da via, portando um galão com um líquido que se assemelhava a combustível inflamável. A Polícia Militar informou, em nota, que "a ocorrência se tratou de uma tentativa de suicídio" e, por isso, não daria informações sobre o registro. Outras gravações também mostram que o homem foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros.
A reportagem demandou os Bombeiros para mais informações sobre a ocorrência e para saber qual foi o encaminhamento dado ao homem. O texto será atualizado quando houver retorno da corporação. 

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