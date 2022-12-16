Terceira Ponte é liberada após mais de uma hora de interdição total

Após quase uma hora e 20 minutos de interdição total, o tráfego na Terceira Ponte — que liga Vitória e Vila Velha — foi liberado. Os acessos foram bloqueados às 15h26 para uma operação de resgate que mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, além de equipe da Rodosol, concessionária que administra a estrutura. O atendimento foi encerrado somente às 16h44, quando as vias foram totalmente liberadas.

⚠️ Os acessos à Terceira Ponte estão totalmente interditados por solicitação do Corpo de Bombeiros. [15:26] — RodoSol (@RodoSol) December 16, 2022

✅ Fluxo liberado nos dois sentidos da Terceira Ponte. [16:44] — RodoSol (@RodoSol) December 16, 2022

Vídeos que circularam pelas redes sociais mostravam um homem no meio da via, portando um galão com um líquido que se assemelhava a combustível inflamável. A Polícia Militar informou, em nota, que "a ocorrência se tratou de uma tentativa de suicídio" e, por isso, não daria informações sobre o registro. Outras gravações também mostram que o homem foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros.