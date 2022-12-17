Chuva interdita parcialmente a ES 422, entre São Mateus e Conceição da Barra

As fortes chuvas dos últimos dias causaram estragos e deixaram parcialmente interditada a ES 422, que liga os municípios de São Mateus a Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a previsão é que a rodovia seja liberada somente quando o tempo firmar e for possível executar os reparos necessários.
Trechos da rodovia, que não é pavimentada, foram comprometidos pela chuva. Nas imagens é possível ver locais onde há alagamento e os estragos na via. De acordo com o DER-ES apenas veículos tracionados conseguem passar pelo local.
ES 422 entre São Mateus e Conceição da Barra
O DER-ES informou que a rota alternativa entre os municípios é a passagem pela ES 421.