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Chuva interdita parcialmente a ES 422, entre São Mateus e Conceição da Barra

Segundo o DER-ES, a previsão é que a rodovia seja liberada somente quando o tempo firmar e for possível executar os reparos necessários

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 09:13

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 dez 2022 às 09:13
Chuva causa estragos e interdita ES 422 entre São Mateus e Conceição da Barra
Chuva causa estragos e interdita ES 422 entre São Mateus e Conceição da Barra Crédito: DER-ES | Divulgação
As fortes chuvas dos últimos dias causaram estragos e deixaram parcialmente interditada a ES 422, que liga os municípios de São Mateus a Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a previsão é que a rodovia seja liberada somente quando o tempo firmar e for possível executar os reparos necessários.
Trechos da rodovia, que não é pavimentada, foram comprometidos pela chuva. Nas imagens é possível ver locais onde há alagamento e os estragos na via. De acordo com o DER-ES apenas veículos tracionados conseguem passar pelo local.

ES 422 entre São Mateus e Conceição da Barra

O DER-ES informou que a rota alternativa entre os municípios é a passagem pela ES 421.

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