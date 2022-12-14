Após 10 dias de interdição, trecho da BR 259 é parcialmente liberado em Colatina

Trecho da BR 259 em Colatina foi totalmente interditado por conta das chuvas Crédito: Divulgação | Defesa Civil de Colatina

Após 10 dias totalmente interditado, o trecho do km 36 da BR 259, no distrito de Baunilha, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, foi parcialmente liberado na tarde desta quarta-feira (14), segundo a prefeitura. O trânsito no local segue no sistema de pare e siga e as equipes continuam trabalhando para a liberação total da rodovia.

O anúncio foi feito no Twitter pelo prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi. Na publicação, o prefeito pede cautela aos motoristas, já que as obras ainda continuam no local.

No dia 4 de dezembro , o asfalto cedeu no km 36 da BR 259 devido a uma erosão provocada pela chuva. Devido aos estragos no acostamento dos dois lados da via, ficou impossibilitada a passagem de veículos pelo local. O trecho é o único que está totalmente interditado nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo.

Com a interdição, os motoristas que precisaram passar por uma rota alternativa, no trevo da comunidade de Boapaba, na altura do km 31, que dá acesso à rodovia ES 357, e depois acessar a ES 080 para chegar à região central do município.

Agora, com a liberação parcial, a orientação é que os motoristas voltem a passar pela BR 259.

Horas depois, nova interdição e liberação

Ainda na quarta-feira (14), no mesmo dia em que ocorreu a liberação parcial, o trecho voltou a ser totalmente interditado devido a um afundamento da pista às 21h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Procurado pela reportagem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) disse que a deformação na pista foi causada pela forte chuva depois da liberação, que causou infiltrações, e a passagem de veículos pesados causou a deformação. Depois dos trabalhos durante a madrugada, pouco antes das 8h desta quinta-feira (15), foi novamente permitida a passagem de veículos pelo local, anunciou o prefeito Guerino Balestrassi em rede social.

Trabalhamos durante toda a madrugada. Trânsito liberado na BR 259, no sistema Pare e Siga. Pedimos paciência e cautela aos motoristas! pic.twitter.com/lP5QnXLlTW — Guerino Balestrassi (@guerinocolatina) December 15, 2022