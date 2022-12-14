Após 10 dias de interdição, trecho da BR 259 é parcialmente liberado em Colatina

Após 10 dias totalmente interditado, o trecho do km 36 da BR 259, no distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi parcialmente liberado na tarde desta quarta-feira (14), segundo a prefeitura. O trânsito no local segue no sistema de pare e siga e as equipes continuam trabalhando para a liberação total da rodovia.
O anúncio foi feito no Twitter pelo prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi. Na publicação, o prefeito pede cautela aos motoristas, já que as obras ainda continuam no local.
A previsão inicial era de que o local teria as obras concluídas em sete dias a partir de 5 de dezembro, quando equipes começaram a trabalhar no local. Nesta terça-feira (13), oito dias depois, o órgão anunciou o novo prazo de conclusão dos serviços.
No dia 4 de dezembro, o asfalto cedeu no km 36 da BR 259 devido a uma erosão provocada pela chuva. Devido aos estragos no acostamento dos dois lados da via, ficou impossibilitada a passagem de veículos pelo local. O trecho é o único que está totalmente interditado nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo.
Com a interdição, os motoristas que precisaram passar por uma rota alternativa, no trevo da comunidade de Boapaba, na altura do km 31, que dá acesso à rodovia ES 357, e depois acessar a ES 080 para chegar à região central do município.
Agora, com a liberação parcial, a orientação é que os motoristas voltem a passar pela BR 259.
Horas depois, nova interdição e liberação
Ainda na quarta-feira (14), no mesmo dia em que ocorreu a liberação parcial, o trecho voltou a ser totalmente interditado devido a um afundamento da pista às 21h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Procurado pela reportagem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) disse que a deformação na pista foi causada pela forte chuva depois da liberação, que causou infiltrações, e a passagem de veículos pesados causou a deformação. Depois dos trabalhos durante a madrugada, pouco antes das 8h desta quinta-feira (15), foi novamente permitida a passagem de veículos pelo local, anunciou o prefeito Guerino Balestrassi em rede social.
A liberação no trecho do km 36 da BR 259 em Colatina é parcial, apenas para permitir a passagem de veículos pelo local. A reportagem procurou o Dnit novamente para saber quando as obras de reparo no local da erosão serão concluídas para a liberação total da rodovia. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.