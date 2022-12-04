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Alerta a motoristas

Chuva no ES: trecho da BR 259 em Colatina é totalmente interditado

A rodovia foi fechada nos dois sentidos devido à erosão na pista, na manhã deste domingo (4), e já foi sinalizada; não há previsão de liberação

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 12:34

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 dez 2022 às 12:34
BR 259 em Colatina é interditada por causa das complicações da chuva
A BR 259 em Colatina foi interditada na manhã deste domingo (4) Crédito: Leitor | A Gazeta
Após o Espírito Santo receber um novo alerta de chuvas intensas, trecho da BR 259, no km 36, entre Baunilha e o trevo de Maria Ortiz, no município de Colatina, no Noroeste do Estado, está totalmente interditado neste domingo (4), por causa da erosão causada pelas fortes chuvas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta manhã, pelas redes sociais, que, às 9h50 a pista ficou interditada nos dois sentidos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alertou que já sinalizou o local. Já na tarde deste domingo, a PRF atualizou a situação do trecho, dizendo que ainda não há previsão de liberação da circulação de veículos.
Segundo o secretário de Transportes de Colatina, coronel Ferrari, o trecho do km 36 da BR 259 está interditado por pelo menos os próximos 20 dias. A orientação é não sair sem necessidade e já as carretas e bitrens devem seguir para Baixo Guandu vindos do norte, porque não há condição da passagem desse tipo de veículo pelo centro da cidade de Colatina. 

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