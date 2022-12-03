Rota do Mirante

Chuva causa estragos e interdita acesso à zona rural de Fundão

Água de cachoeira transbordou, atingindo estrada de Goiapaba-Açu, e deslizamento de barranco de cerca de 50 metros bloqueou trecho na região conhecida como Rota do Mirante

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 17:53

Lara Mireny

A chuva forte que já atinge o Espírito Santo desde o final de novembro, causando transtornos em vários municípios, causou estragos em Goiapaba-Açu, na zona rural de Fundão. Na região, estradas ficaram prejudicadas devido a deslizamentos de barreiras e o acesso de veículos à região foi interditado neste sábado (3).
Segundo o secretário Municipal de Agricultura e Transporte, Rafael Palauro, a água da cachoeira que desce da pedra de Goiapaba-Açu transbordou e prejudicou cerca 300 metros de estrada. Uma queda de uma barreira de cerca de 50 metros de altura também bloqueou o trecho conhecido como Rota do Mirante. “Praticamente 100% da zona rural está com impossibilidade de tráfego”, destacou.
O secretário informou que seis famílias foram orientadas a saírem de suas residências e alguns imóveis ficaram sem energia. “Estamos de prontidão para ajudar as famílias, assim que cessar a chuva, vamos trabalhar para desobstruir as estradas”, disse.
Chuva prejudica estradas e impossibilita acesso de veículos em zona rural de Fundão
Chuva levou ao desmoronamento de barranco em Goiapaba-Açu, na zona rural de Fundão Crédito: Leitor | A Gazeta

Veja Também

Chuva no ES: rio em Fundão sobe 8 metros e inunda cidade

Fundão é a cidade onde mais choveu e ES tem mais de 2,2 mil fora de casa

Fundão e Aracruz são as cidades do Brasil onde mais choveu em 4 dias

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

