Chuva causa estragos e interdita acesso à zona rural de Fundão

A chuva forte que já atinge o Espírito Santo desde o final de novembro, causando transtornos em vários municípios, causou estragos em Goiapaba-Açu, na zona rural de Fundão. Na região, estradas ficaram prejudicadas devido a deslizamentos de barreiras e o acesso de veículos à região foi interditado neste sábado (3).
Segundo o secretário Municipal de Agricultura e Transporte, Rafael Palauro, a água da cachoeira que desce da pedra de Goiapaba-Açu transbordou e prejudicou cerca 300 metros de estrada. Uma queda de uma barreira de cerca de 50 metros de altura também bloqueou o trecho conhecido como Rota do Mirante. “Praticamente 100% da zona rural está com impossibilidade de tráfego”, destacou.
O secretário informou que seis famílias foram orientadas a saírem de suas residências e alguns imóveis ficaram sem energia. “Estamos de prontidão para ajudar as famílias, assim que cessar a chuva, vamos trabalhar para desobstruir as estradas”, disse.