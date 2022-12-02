Fundão é a cidade onde mais choveu e ES tem mais de 2,2 mil fora de casa

Fundão, na Região Metropolitana da Grande Vitória, é o município onde mais choveu nas últimas 24 horas, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual divulgado as 6h desta sexta-feira (2). A chuva incessante que atinge o Espírito Santo tirou mais de 2,2 pessoas de casa – a maioria delas é de Viana.
Entre os municípios com alto risco para movimento de massa estão: Fundão, Serra, Ibiraçu, Aracruz, Cariacica, Santa Leopoldina e Linhares. As cidades de Fundão, Serra e Santa Leopoldina também apresentam alto risco para alagamentos, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
No Estado são 2.264 mil pessoas fora de casa, a maioria delas em Viana, Santa Leopoldina e Aracruz. Até esta sexta-feira, a Defesa Civil contabiliza uma morte em decorrência das fortes chuvas.
Esta sexta-feira (2) ainda terá prováveis totais diários de chuva expressivos. Ocorre variação de nuvens, sendo que os períodos de céu encoberto podem ser maiores em relação ao dia anterior. Estão previstas chuvas e pancadas de chuva, provavelmente moderadas a fortes.
O total diário de chuva deve ser elevado em alguns trechos, com maior probabilidade na Grande Vitória, Centro-Leste e Norte da Região Serrana e metade norte do Estado. Não se descarta alguma trovoada isolada. Persiste a probabilidade moderada para rajadas de vento de 50 km/h a 60 km/h acompanhando a chuva, em alguns trechos da faixa leste.
No sábado (3) está prevista diminuição nos totais diários de chuva. Ocorre variação de nuvens, com possíveis períodos de céu encoberto em algumas regiões. São esperadas chuvas e pancadas de chuva, ainda moderadas a ocasionalmente fortes em pontos isolados. Os maiores acumulados de chuva devem ser observados entre a Grande Vitória e a microrregião de Aracruz.