Fundão é a cidade onde mais choveu e ES tem mais de 2,2 mil fora de casa

Rio Fundão transbordou e alagou bairros da cidade nesta quinta-feira (1) Crédito: Leitor | A Gazeta

Fundão, na Região Metropolitana da Grande Vitória, é o município onde mais choveu nas últimas 24 horas, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual divulgado as 6h desta sexta-feira (2). A chuva incessante que atinge o Espírito Santo tirou mais de 2,2 pessoas de casa – a maioria delas é de Viana.

Na lista das cidades com maiores acumulados de chuva, Fundão aparece na ponta, com 195 mm, seguida por Cariacica (134.22 mm), Linhares (128.4 mm), Aracruz (117.52 mm) e Viana (116.87 mm). Como destacado pela Defesa Civil, essas cidades da Grande Vitória e Norte capixaba se encontram em uma zona de cor roxa, com possibilidade de chuva forte e grandes acumulados até esta sexta-feira

Fundão é a cidade onde mais chove e ES tem 2,2 mil fora de casa Crédito: Defesa Civil

Entre os municípios com alto risco para movimento de massa estão: Fundão, Serra, Ibiraçu, Aracruz, Cariacica, Santa Leopoldina e Linhares. As cidades de Fundão, Serra e Santa Leopoldina também apresentam alto risco para alagamentos, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Diferença entre desalojados e desabrigados Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.



Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

No Estado são 2.264 mil pessoas fora de casa, a maioria delas em Viana, Santa Leopoldina e Aracruz. Até esta sexta-feira, a Defesa Civil contabiliza uma morte em decorrência das fortes chuvas.

Fundão é a cidade onde mais chove e ES tem 2,2 mil fora de casa Crédito: Defesa Civil

Previsão do tempo

Esta sexta-feira (2) ainda terá prováveis totais diários de chuva expressivos. Ocorre variação de nuvens, sendo que os períodos de céu encoberto podem ser maiores em relação ao dia anterior. Estão previstas chuvas e pancadas de chuva, provavelmente moderadas a fortes.

O total diário de chuva deve ser elevado em alguns trechos, com maior probabilidade na Grande Vitória, Centro-Leste e Norte da Região Serrana e metade norte do Estado. Não se descarta alguma trovoada isolada. Persiste a probabilidade moderada para rajadas de vento de 50 km/h a 60 km/h acompanhando a chuva, em alguns trechos da faixa leste.