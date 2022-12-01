Comandante-geral dos Bombeiros aponta para mapa de previsão de chuvas para o Estado Crédito: Divulgação/SESP

O novo Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual das 11h da manhã desta quinta-feira (1º) mostra um aumento na quantidade de chuva prevista para o Espírito Santo até sexta-feira (2). Áreas da Grande Vitória e Norte do Estado, antes classificadas com as cores laranja e vermelha, agora se encontram em roxo, mostrando que pode chover mais de 70 mm por dia.

Classificações da Defesa Civil

Verde: entre 2 e 10 mm/dia;

Amarela: 10 a 30 mm/dia;

Laranja: 30 a 50 mm/dia;

Vermelha: 50 a 70 mm/dia;

Roxa: mais de 70 mm/dia.

Às 6h da manhã, a previsão era de chuva entre 50 a 70 mm/dia na Grande Vitória e Região Norte do Estado, nesta quinta-feira (1º). O boletim das 11h, no entanto, atualizou a informação e destaca que os acumulados diários podem ultrapassar os 70 mm nessas localidades, chegando a 100 mm/dia ou até 150 mm/dia.

Para sexta-feira (2), estava prevista chuva entre 50 e 70 mm/dia apenas na Grande Vitória e um pedaço da Região Norte compreendido por Aracruz e Linhares. Agora, a previsão é de acumulados de até 120 mm nessas localidades, além de parte da Região Serrana. Confira o comparativo dos mapas.

Tempo piora e Defesa Civil alerta para chuva ainda mais forte no ES Crédito: Defesa Civil

O que explica tanta chuva?

A Defesa Civil alerta que a quinta-feira (1º) começou com muita instabilidade, devido à entrada de sistemas convectivos de mesoescala ligados a diferentes processos atmosféricos, avançando do mar para o continente.

"Ocorre variação de nuvens no Estado e estão previstas chuvas e pancadas de chuva, sendo moderadas a fortes em diversos trechos", mostra o boletim.

O total diário de chuva tende a ser elevado ou até excepcional em alguns pontos, com maior probabilidade entre a Grande Vitória e o Centro-Nordeste. Não se descarta alguma trovoada isolada. Há chance moderada para rajadas de vento de 50 a 60 km/h acompanhando a chuva, em alguns trechos da faixa leste do Estado.

Já a sexta-feira (2) também será marcada por prováveis totais diários de chuva expressivos em trechos do Estado. Ocorre variação de nuvens, sendo que os períodos de céu encoberto podem ser maiores em relação ao dia anterior. Estão previstas chuvas e pancadas de chuva, provavelmente moderadas a fortes em vários trechos.