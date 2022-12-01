Classificação "perigo"

ES recebe novo alerta 'laranja' para chuva forte e ventos de até 100 km/h

Inmet alerta que vai continuar chovendo e ventando forte no Estado pelo menos até a manhã desta sexta-feira (2); nesta quinta (1°), chuva causa estragos em território capixaba

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 11:56

Vinicius Zagoto

Crédito: Inmet
O Espírito Santo recebeu um novo alerta "laranja", de classificação perigo, para chuva intensa nesta quinta-feira (1º). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compreende todas as cidades capixabas e vale até as 10h desta sexta-feira (2).
Conforme o aviso, pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia no Estado. Os ventos, considerados intensos pelo Inmet, devem ser de 60 km/h, podendo chegar a 100 km/h. Com isso, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Orientações do Inmet para os capixabas:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
LEIA MAIS SOBRE CHUVA NO ES

Empresas de ônibus cancelam viagens devido a interdições em rodovias do ES

"Perdi tudo", diz moradora de Cariacica que teve casa invadida pela água

Veja as rodovias com interdições após forte chuva no Espírito Santo

Rodovia ES 080 é interditada em Santa Leopoldina após deslizamento

Acompanhe em tempo real os transtornos causados pela chuva forte no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES espírito santo Inmet
