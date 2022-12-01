ES recebe novo alerta 'laranja' para chuva forte e ventos de até 100 km/h

O Espírito Santo recebeu um novo alerta "laranja", de classificação perigo, para chuva intensa nesta quinta-feira (1º). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compreende todas as cidades capixabas e vale até as 10h desta sexta-feira (2).
Conforme o aviso, pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia no Estado. Os ventos, considerados intensos pelo Inmet, devem ser de 60 km/h, podendo chegar a 100 km/h. Com isso, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Orientações do Inmet para os capixabas:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
ES recebe novo alerta laranja para chuva forte e ventos de até 100 km por hora