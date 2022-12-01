Empresas de ônibus cancelam viagens devido a interdições em rodovias do ES

Devido às fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, causando interdições de rodovias, empresas de ônibus anunciaram o cancelamento de viagens nesta quinta-feira (1º). Em alguns casos, as linhas não foram canceladas, porém, as viações informaram sobre possíveis atrasos nos itinerários.
Para ajudar quem depende desses serviços neste período de chuvas, a reportagem de A Gazeta procurou as viações responsáveis pelas viagens de ônibus para conferir as mudanças de itinerário.
Viação Águia Branca
Em seu perfil no Instagram, a Águia Branca informou que, em razão das fortes chuvas, optou por cancelar as seguintes viagens que sairiam da Rodoviária de Vitória e das rodoviárias dos respectivos municípios:
- Venda Nova - Vitória - sairia às 10h30
- Marechal Floriano - Vitória -sairia às 11h
- Vitória - Marechal Floriano - sairia às 11h20
- Vitória - Venda Nova - sairia às 12h
A Viação Águia Branca ainda informou que seguirá monitorando a situação de cada ponto nas rodovias e, em caso de atualizações, novos comunicados serão feitos na rede social. Em nota, a empresa disse que todos os clientes que tiveram sua viagem afetada poderão cancelar ou remarcar suas passagens, sem cobrança de taxa em até 10 dias úteis da data original de embarque, através do SAC (0800 725 1211), WhatsApp (27 99796-1991) ou nas agências.
Viação Pretti
Em razão dos bloqueios na região de Barra de Mangaraí, na ES 080, a Viação Pretti anunciou por meio das redes sociais que estão suspensas as viagens nos trechos:
- Vitória - Itaguaçu
- Itaguaçu - Vitória
A Viação Pretti explicou que todas as outras viagens podem sofrer atrasos de até 3h em seus itinerários. Para mais informações, os clientes afetados pelas mudanças devem contatar a empresa pelos canais seus canais de atendimento, no SAC (27 2101-5757) e WhatsApp (27 99916-4700).
Outras viações foram procuradas, porém, não houve retorno em relação às mudanças de itinerário até o momento da publicação. Quando houver resposta, este texto será atualizado com as novas informações.
Alterações nas linhas municipais
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou, por nota, que por conta da chuva e de diversos alagamentos em Viana, todas as linhas que operam no município estão comprometidas devido a interdições nas rodovias BR 101 e BR 262 no município. Assim que a chuva der trégua e as vias forem liberadas, a operação voltará ao normal, segundo a companhia.
"Há pontos de alagamento em vários bairros da Grande Vitória e diversas linhas precisam usar rotas alternativas para não desatender os usuários. Assim que os alagamentos baixarem, os itinerários originais voltarão a ser cumpridos", completou o texto.