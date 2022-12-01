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Ônibus é atingido por queda de barreira na ES 257 em Aracruz; veja vídeo

No veículo estavam 30 passageiros, além do motorista e do cobrador, e ninguém ficou ferido. Ocupantes foram retirados pelos Bombeiros pelas janelas do ônibus

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 10:52

Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

01 dez 2022 às 10:52
Um ônibus foi atingido por uma queda de barreira na ES 257, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, por volta das 7h desta quinta-feira (1º). No veículo estavam 24 passageiros, além do motorista e do cobrador, e ninguém ficou ferido. Segundo apuração da jornalista Bárbara Loss, da TV Gazeta Norte, o acidente ocorreu logo no início da viagem.
O veículo fazia o trecho Aracruz - João Neiva e, ao passar pela rodovia, uma barreira de terra deslizou e o atingiu.  O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou os ocupantes pelas janelas laterais do ônibus. 
Em nota, a Viação Cordial, responsável pelo veículo, disse que os passageiros prejudicados vão pegar os próximos ônibus para seguirem viagem. A empresa também informou que parte da rodovia foi desobstruída e o trânsito segue em meia pista. Além disso, a nota diz que nas tentativas da Prefeitura de Aracruz de retirar o ônibus do local, dois cabos de aço foram quebrados devido à quantidade de terra. 
Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Aracruz informou que a ES 257, rodovia de responsabilidade do governo do Estado que liga Aracruz ao município de Ibiraçu, até o momento está funcionando no sistema pare e siga em razão do deslizamento de terra e está sob monitoramento do Batalhão da Polícia de Trânsito da Polícia Militar. "A Defesa Civil Municipal sinalizou o local e já fez a comunicação ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES)".
A reportagem está em contato com o DER-ES para ter mais informações sobre a situação da rodovia. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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