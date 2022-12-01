Ônibus é atingido por queda de barreira na ES 257 em Aracruz; veja vídeo

Um ônibus foi atingido por uma queda de barreira na ES 257, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, por volta das 7h desta quinta-feira (1º). No veículo estavam 24 passageiros, além do motorista e do cobrador, e ninguém ficou ferido. Segundo apuração da jornalista Bárbara Loss, da TV Gazeta Norte, o acidente ocorreu logo no início da viagem.

O veículo fazia o trecho Aracruz João Neiva e, ao passar pela rodovia, uma barreira de terra deslizou e o atingiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou os ocupantes pelas janelas laterais do ônibus.

Em nota, a Viação Cordial, responsável pelo veículo, disse que os passageiros prejudicados vão pegar os próximos ônibus para seguirem viagem. A empresa também informou que parte da rodovia foi desobstruída e o trânsito segue em meia pista. Além disso, a nota diz que nas tentativas da Prefeitura de Aracruz de retirar o ônibus do local, dois cabos de aço foram quebrados devido à quantidade de terra.

Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Aracruz informou que a ES 257, rodovia de responsabilidade do governo do Estado que liga Aracruz ao município de Ibiraçu, até o momento está funcionando no sistema pare e siga em razão do deslizamento de terra e está sob monitoramento do Batalhão da Polícia de Trânsito da Polícia Militar. "A Defesa Civil Municipal sinalizou o local e já fez a comunicação ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES)".