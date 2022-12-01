Chuva em Viana causa interdições de rodovias, desabamento e morte

km 302 da BR 101, em Viana, uma queda de barreira sobre a via interditou a pista lateral sentido sul Crédito: Divulgação/PRF

Uma das cidades do Espírito Santo mais impactadas pelas chuvas entre a noite desta quarta (30) e a manhã desta quinta-feira (1º), Viana, na Grande Vitória, está com ruas e rodovias interditadas e registrou desabamento de casa e uma morte. Conforme Boletim Extraordinário divulgado pela Defesa Civil às 6h, o município teve 146,8 mm de acumulado de chuva em 24h, o maior do Estado, e contabiliza 46 pessoas fora de casa.

Bom dia Espírito Santo, o tenente-coronel Carlos Wagner explicou que a corporação recebeu o primeiro chamado para o socorro do casal às 5h desta quinta-feira. Uma casa desabou no bairro Jucu durante a madrugada e soterrou um casal de idosos . Segundo informações do Corpo de Bombeiros , a mulher foi socorrida com vida dos escombros, mas o idoso não resistiu e morreu no local. Em entrevista ao, o tenente-coronel Carlos Wagner explicou que a corporação recebeu o primeiro chamado para o socorro do casal às 5h desta quinta-feira.

"Resgatamos a senhora com vida, estável, mas o senhor não resistiu durante o resgate e morreu, infelizmente", declarou.

Também em entrevista à TV Gazeta, o prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), confirmou a morte do idoso e afirmou que a prefeitura já fez o contato com os familiares.

"Nessa região, nós temos um trabalho realizado pela Defesa Civil de contenção de encostas, inclusive com obras, programas de infraestrutura. Não havia risco eminente, aconteceu devido às fortes chuvas. Foram 180 mm de chuva em três dias na cidade", afirmou.

O chefe do Executivo Municipal afirmou ainda que vai declarar estado de calamidade pública no município.

Chuva provoca alagamentos, deslizamentos e morte em Viana

Vias interditadas

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a queda de barreiras sobre a BR 262, interdita os dois sentidos da via no km 16 . Já no km 22, o trecho está parcialmente interditado, devido à queda de árvores sobre as pistas.