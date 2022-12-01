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Quedas de barreiras e de árvores interditam trechos da BR 262 no ES

Além dos bloqueios registrados na BR 101, a BR  262 contou com interdições em trechos da Região Serrana e da Grande Vitória; em Viana, um trecho ficou totalmente fechado nesta quinta (1°)

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 07:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2022 às 07:08
Queda de barreira interdita os dois sentidos da BR 262, no km 16, em Viana
Queda de barreira interdita os dois sentidos da BR 262, no km 16, em Viana Crédito: Divulgação/PRF
Além das interdições na BR 101 nas regiões Norte e da Grande Vitória, a BR 262 também ficou com pontos interditados por causa das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal divulgou que uma queda de barreira  sobre a via, registrada na madrugada desta quinta-feira (1º), interditou os dois sentidos no km 16, em um trecho da rodovia em Viana. Ainda no município, queda de árvores interditaram outro trecho, no km 22.
Mais à frente, km 38 da BR 262, já em Domingos Martins (próximo à entrada de Santa Isabel), outra queda de barreira sobre a via interditou uma faixa no sentido Minas Gerais.
Por volta das 11h15, a PRF informou que todos os trechos na BR 262 foram desobstruídos. 

Mais trechos da BR 101 são interditados

Mais trechos da BR 101 precisaram ser interditados por causa das fortes chuvas no Espírito Santo. Além do km 170, no limite entre Linhares e Aracruz, que está totalmente bloqueado por conta do rompimento da pista no início da manhã da última terça (29). Perto dali, no km 171, em Aracruz, a pista precisou ser interditada em virtude de erosão na via provocada pela forte chuva na região.
Em Aracruz, no km 171 da BR 101, pista totalmente interditada em virtude de erosão na via provocada pela forte chuva na região
Em Aracruz, no km 171 da BR 101, pista totalmente interditada em virtude de erosão na via provocada pela forte chuva na região Crédito: Divulgação/PRF
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de liberação. Com a BR 101 totalmente interditada nos quilômetros 170 e 171, a alternativa para quem quer seguir para Linhares, segundo a PRF, é pegar um desvio, em João Neiva, também no Norte do Estado, e ir pela BR 259, passando por Colatina, no Noroeste capixaba. Na sequência, é necessário seguir pela rodovia estadual às margens do Rio Doce. Essa alternativa faz com que os motoristas fiquem quase uma hora a mais no volante. 
Em Viana, também na BR 101, sentido Guarapari, dois pontos com interdições totais por conta da água da chuva que inundou a pista. Os problemas são registrados nos quilômetros 298 e 302,9 . Veja as imagens abaixo divulgadas 

Interdições nos quilômetros 298 e 302,9 da BR 101, em Viana

Interdições parciais

No km 302 da BR 101, também em Viana, uma queda de barreira sobre a via interditou a pista lateral sentido sul. Segundo a PRF, a Eco101, responsável pelo trecho, está sinalizando o local.
km 302 da BR 101, em Viana, uma queda de barreira sobre a via interditou a pista lateral sentido sul
km 302 da BR 101, em Viana, uma queda de barreira sobre a via interditou a pista lateral sentido sul Crédito: Divulgação/PRF

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