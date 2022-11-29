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Chuva no ES

BR 101 é fechada no limite entre Aracruz e Linhares após água abrir cratera na pista

Quantidade de chuva e força da água levaram à destruição de parte da rodovia no quilômetro 170
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 nov 2022 às 07:28

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 07:28

A BR 101 está totalmente interditada no limite entre Aracruz e Linhares, no Norte do Espírito Santo. Houve o transbordamento de um córrego na localidade de Rio Quartel e a força da água destruiu parte da rodovia, abrindo uma cratera às margens da pista, no quilômetro 170. 
Por nota, a Eco101, concessionária responsável pelo rodovia, informou que equipes técnicas estão no local avaliando os estragos e o que pode ser feito. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em 72 horas (três dias).
Segundo a Eco101, uma força-tarefa foi criada, com equipes e recursos , como máquinas e equipamentos, para iniciar, ainda nesta terça-feira (29) uma contenção provisória na vazão do curso da água, devido ao elevado volume de chuva. 
"Na sequência, será reconstruída a drenagem, recomposto o aterro da pista e pavimentação. As equipes atuarão ininterruptamente para restabelecer a operação normal da rodovia", finalizou.
Em julho deste ano a empresa devolveu a concessão para o governo federal, o que suspendeu as obras de duplicação da via. Permanece apenas com a sua manutenção e com a conclusão de alguns trechos que estavam sendo ampliados.
Mas as obras na rodovia decorrentes dos estragos promovidos pela chuva são consideradas obras emergenciais e vão ser feitas pela concessionária.

O que diz a ANTT

Por nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) confirmou que as equipes da Eco101 já estão mobilizadas e que vão fazer a recomposição emergencial do trecho. “O pedido de devolução amigável da concessão não impede que a concessionária realize esse tipo de obra, que é considerada como manutenção emergencial para garantia de fluidez da via”, informou. O cronograma de execução dos trabalhos, com os prazos, será divulgado em breve pela concessionária, acrescentou a ANTT.

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Sem feridos

De acordo com informações da TV Gazeta, na hora do rompimento da pista, ninguém ficou ferido. Segundo o repórter Cristian Miranda, os motoristas que seguiam sentido Vitória estão retornando para o Centro de Linhares.

Água destrói pista e BR 101 é totalmente interditada no limite entre Aracruz e Linhares

Rota alternativa

Uma rota alternativa é retornar para o Centro de Linhares com destino a ES 248, que liga Linhares a Colatina.  De lá, os condutores acessam a Segunda Ponte até a BR 259. Nesta via, seguem até o trevo de João Neiva que liga a BR 259 com a BR 101.

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