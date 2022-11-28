Bombeiro e filha bebê morrem em acidente na BR 101 em Guarapari

Um trágico acidente matou um soldado do Corpo de Bombeiros e a filha dele, de um ano e 11 meses, na BR 101, em Guarapari, na noite deste domingo (27). Fernando Mazza atuava na corporação em Cachoeiro de Itapemirim. Além dele e da filha Athena Mazza, estavam no carro a esposa e o pai do militar, que dirigia o automóvel. A batida envolveu o veículo em que as vítimas estavam e uma carreta, mas não há informações sobre como aconteceu.
O Centro de Controle Operacional da Eco101 informou que o acidente, envolvendo o carro em que estavam as vítimas e uma carreta, ocorreu às 22h18 deste domingo no km 338,7. Para atendimento à ocorrência e socorro às vítimas, houve interdição parcial da BR 101 no trecho e o tráfego seguiu em pare e siga até 0h25, quando a pista foi totalmente liberada.
O coronel Wagner Borges, do setor de comunicação dos Bombeiros, contou que o acidente aconteceu próximo ao trevo de Guarapari, na localidade de Jabuti. Segundo ele, o pai de Fernando estava ao volante do veículo. No local, as equipes se depararam com uma vítima presa às ferragens e constataram que se tratava do soldado.
Fernando foi retirado das ferragens e, com apoio de ambulância da Eco101, levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. O pai e a esposa do soldado dos Bombeiros também foram encaminhados à unidade, e a filha Athena foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Infantil de Vitória. Posteriormente, o Corpo de Bombeiros Militar foi informado sobre o falecimento do militar e da criança.
Segundo o coronel Wagner Borges, Fernando – conhecido na corporação como soldado Mazza – era lotado em Cachoeiro de Itapemirim. Ele era casado e tinha familiares em Muqui, no Sul do Estado. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do militar e da filha dele.