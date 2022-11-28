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Tragédia

Bombeiro e filha bebê morrem em acidente na BR 101 em Guarapari

Além do soldado Fernando Mazzae e da filha Athena Mazza, estavam no carro a esposa e o pai do militar, que foram socorridos para um hospital em Vitória; acidente ocorreu na noite deste domingo (28)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 nov 2022 às 12:32

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 12:32

Bombeiro, filha bebê e pai morrem em acidente na BR 101
Bombeiro, filha bebê e pai morrem em acidente na BR 101 Crédito: Leitor| A Gazeta
Um trágico acidente matou um soldado do Corpo de Bombeiros e a filha dele, de um ano e 11 meses, na BR 101, em Guarapari, na noite deste domingo (27). Fernando Mazza atuava na corporação em Cachoeiro de Itapemirim. Além dele e da filha Athena Mazza, estavam no carro a esposa e o pai do militar, que dirigia o automóvel. A batida envolveu o veículo em que as vítimas estavam e uma carreta, mas não há informações sobre como aconteceu.
O Centro de Controle Operacional da Eco101 informou que o acidente, envolvendo o carro em que estavam as vítimas e uma carreta, ocorreu às 22h18 deste domingo no km 338,7. Para atendimento à ocorrência e socorro às vítimas, houve interdição parcial da BR 101 no trecho e o tráfego seguiu em pare e siga até 0h25, quando a pista foi totalmente liberada.
Na manhã desta segunda-feira (27), o Corpo de Bombeiros postou uma mensagem de luto pela morte do militar e da filha dele. 
O coronel Wagner Borges, do setor de comunicação dos Bombeiros, contou que o acidente aconteceu próximo ao trevo de Guarapari,  na localidade de Jabuti. Segundo ele, o pai de Fernando estava ao volante do veículo. No local, as equipes se depararam com uma vítima presa às ferragens e constataram que se tratava do soldado. 
Fernando foi retirado das ferragens e, com apoio de ambulância da Eco101, levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. O pai e a esposa do soldado dos Bombeiros também foram encaminhados à unidade, e a filha Athena foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Infantil de Vitória. Posteriormente, o Corpo de Bombeiros Militar foi informado sobre o falecimento do militar e da criança.
Segundo o coronel Wagner Borges, Fernando – conhecido na corporação como soldado Mazza – era lotado em Cachoeiro de Itapemirim. Ele era casado e tinha familiares em  Muqui, no Sul do Estado. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do militar e da filha dele. 
"O Corpo de Bombeiros lamenta profundamente o falecimento do soldado Mazza e sua filha, de um ano e 11 meses. O militar passou a compor as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) em 2019 e atuava em Cachoeiro de Itapemirim", informou em nota, a corporação.

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