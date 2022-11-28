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Chuva no ES

Árvores caem e destroem carro e até decoração de Natal na Grande Vitória

Após chuva forte durante a madrugada, Grande Vitória amanheceu nesta segunda (28) com registros de quedas de árvore; em Santo Antônio, na Capital, carro ficou destruído

Publicado em 

28 nov 2022 às 09:42

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 09:42

Durante a chuva intensa acompanhada de ventos fortes que atingem o Espírito Santo, a Grande Vitória amanheceu nesta segunda-feira (28) com diversos registros de quedas de árvores. Na Capital, próximo ao Cemitério de Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, uma árvore de grande porte caiu, destruindo um carro que estava debaixo.
Após o acidente, o veículo, que estava estacionado, ficou com as partes do teto e do capô destruídas, além dos pneus vazios. Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que esteve no local, a árvore tinha cerca de 30 metros. O dono do veículo informou que tinha acabado de pagar o carro, que teve perda total. Além do automóvel, a árvore também atingiu a fiação elétrica na Avenida Santo Antônio.

Árvore cai sobre carro em Santo Antônio, Vitória

Já no Parque Moscoso, na região do Centro de Vitória, duas árvores caíram e destruíram parte da decoração natalina do parque. Uma das árvores caiu por completo em um das passagens utilizadas por pedestres e causou danos na em parte da decoração ao redor. Em relação à segunda árvore, um galho caiu próximo a um lago.
A decoração natalina no Parque Moscoso, centro de Vitória, foi danificada Crédito: Roberto Pratti
Em Jardim da Penha, no cruzamento das ruas Eugenílio Ramos e Ludwik Macal, árvore de grande porte caiu no início da madrugada desta segunda (28). A calçada foi danificada e a passagem de pedestres ficou limitada após a queda. Outras árvores menores próximas também foram derrubadas pela chuva forte.
A reportagem procurou a Prefeitura de Vitória, que informou, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), que  seis equipes estão percorrendo a cidade para fazer a retirada das árvores, atender outros chamados e desobstruir as vias. A Prefeitura também destaca  que as ocorrências podem ser informadas pelo Fala Vitória 156.

Árvore caiu na rua Gustavo Barroso, em Chácara Parreiral, Serra

Na Serra, moradores relatam que uma árvore caiu sobre um transformador de energia, causando transtornos na rua Gustavo Barroso, no bairro Chácara Parreiral, na manhã desta segunda-feira. A Prefeitura da Serra e a EDP foram demandadas para mais informações sobre a ocorrência. Quando houver um posicionamento, esta matéria será atualizada.

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