Solução para BR 101 tem ritmo lento, enquanto acidentes e mortes aceleram

Acidente entre carro de passeio e carreta deixou dois mortos na BR 101, em Linhares Crédito: Site Norte Notícias

Em um intervalo de 12 dias, sete mortes ocorreram na BR 101 , sendo cinco delas no trecho da via que passa por Linhares , no Norte do Estado. São tragédias que se acumulam, em escala acelerada, enquanto a solução sobre o futuro da rodovia ainda está em ritmo lento em função dos trâmites burocráticos.

O processo precisa andar. Quanto mais demorar, piores serão as tragédias. Como a ocorrida com o casal Sonia Juliatti, de 67 anos, e Vilson Gilbert, de 68, de São Gabriel da Palha. Eles morreram em um acidente no quilômetro 259 da BR 101, no último dia 20 . O carro em que estavam se envolveu numa colisão com dois caminhões, em um trecho da rodovia que não é separado por muretas, na altura de Planalto Serrano, na Serra.

Nesse mesmo dia, outra tragédia foi registrada na BR 101. Um motorista morreu após sair da pista e cair com o carro em uma vala, em Linhares.

Nesse mesmo período, entre os dias 13 e 25 deste mês, também foram registrados outros acidentes na rodovia. Foram colisões, tombamentos e capotamentos que, se não causaram mortes, deixaram vítimas feridas, além de provocarem interdições na pista.

É claro que, em algumas dessas ocorrências, a imprudência e o desrespeito às regras de trânsito por parte de motoristas podem ter contribuído como causa do acidente. Porém, quando a via é bem estruturada, com trechos duplicados e separações entre as pistas de sentido contrário, os riscos são mitigados, mesmo quando há falha na condução por parte de quem está ao volante.

Sem a duplicação, trafegar na rodovia vira uma espécie de “roleta russa”. Com poucos trechos onde há terceira pista ou mesmo barreira de separação das vias, carros e caminhões passam em alta velocidade, em direções opostas, a poucos centímetros de distância. Nessas condições, o perigo está bem ao lado. Qualquer desatenção ou tentativa de ultrapassagem, pode se tornar fatal.

Não é de se estranhar, portanto, que o trecho da BR 101 no Espírito Santo seja a sexta rodovia com maior número de acidentes do país, de acordo com o Anuário 2021 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) . Foram 1.746 ocorrências, que resultaram em 2.070 feridos, com 91 mortes no ano passado.

A indefinição sobre o futuro da rodovia cria uma atmosfera de preocupação quanto ao aumento desses números. É preciso lembrar que, em 2021, o país ainda sentia os efeitos mais severos da pandemia da Covid-19 . Ou seja, havia a necessidade de isolamento e a circulação estava mais restrita. Quais as perspectivas para os próximos meses, quando a economia deve reaquecer? A combinação de tráfego intenso de caminhões e carretas com movimentação de turistas nas férias será suportada pela rodovia?