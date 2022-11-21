Homem morre após carro sair de pista e cair em buraco na BR 101

Um acidente de trânsito na altura da empresa Brametal, na BR 101, em Linhares, no Norte do Estado, deixou uma pessoa morta por volta das 17h30 deste domingo (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi um homem de 63 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
O motivo do acidente, de acordo com a corporação, teria sido uma saída de pista. Não há informações sobre o que teria causado o desvio. Em seguida, o automóvel caiu em um buraco que fica às margens da rodovia. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
A reportagem de A Gazeta tenta mais detalhes da ocorrência com a Eco 101 e a Polícia Civil. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado.