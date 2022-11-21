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Norte do Estado

Homem morre após carro sair de pista e cair em buraco na BR 101

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima tinha 63 anos e não resistiu aos ferimentos do acidente, ocorrido em Linhares
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

20 nov 2022 às 21:00

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 21:00

Um acidente de trânsito na altura da empresa Brametal, na BR 101, em Linhares, no Norte do Estado, deixou uma pessoa morta por volta das 17h30 deste domingo (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi um homem de 63 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. 
O motivo do acidente, de acordo com a corporação, teria sido uma saída de pista. Não há informações sobre o que teria causado o desvio. Em seguida, o automóvel caiu em um buraco que fica às margens da rodovia. A perícia da Polícia Civil foi acionada. 
A reportagem de A Gazeta tenta mais detalhes da ocorrência com a Eco 101 e a Polícia Civil. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado. 

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