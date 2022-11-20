Casal de São Gabriel da Palha morre em acidente na BR 101, na Serra

Sonia Juliatti e Vilson Gilbert eram moradores de São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O casal Sonia Juliatti, de 67 anos, e Vilson Gilbert, de 68, do município de São Gabriel da Palha, na região Noroeste do Estado, morreu em um acidente na manhã deste domingo (20), no bairro Planalto Serrano, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 11h10, no KM 259 da BR 101, sentido Sul.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e liberados para os familiares, segundo informações da Polícia Civil.

Sonia e Vilson estavam em um Chevrolet Cobalt, guiado pelo homem de 68 anos. Também se envolveram no acidente um caminhão — DAF/XF FTT —, conduzido por um homem; um caminhão — M.BENZ/LS —, também conduzido por um homem, que teve lesões leves; e um Toyota/Corolla, guiado por um homem.

Veículo onde estava o casal ficou atravessado na pista da BR 101 Crédito: Leitor A Gazeta

A pista foi liberada por volta das 14h50, logo após se encerrarem os trabalhos da perícia da Polícia Civil.

*A residente Beatriz Heleodoro é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Amanda Monteiro.