Carreta tomba em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul

Em imagens feitas por motoristas no local é possível ver o veículo tombado em uma curva, e o contêiner caído às margens da rodovia. A PRF informou que o trânsito seguiu por um tempo em sistema "Pare e Siga", mas, segundo a Eco101, o tráfego foi interditado às 14h30, nos dois sentidos, para destombamento do veículo. O trecho está sinalizado.