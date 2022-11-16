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Carreta tomba em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul

O motorista ficou ferido e precisou ser levado a um hospital; trânsito foi interditado para remoção do veículo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 nov 2022 às 15:48

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 15:48

Acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul
Acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul Crédito: Leitor| A Gazeta
O motorista de uma carreta ficou ferido em um acidente na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (16). Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi por volta das 13h e o tráfego no local é lento. 
Em imagens feitas por motoristas no local é possível ver o veículo tombado em uma curva, e o contêiner caído às margens da rodovia. A PRF informou que o trânsito seguiu por um tempo em sistema "Pare e Siga", mas, segundo a Eco101, o tráfego foi interditado às 14h30, nos dois sentidos, para destombamento do veículo. O trecho está sinalizado.
O motorista ferido no acidente foi socorrido por ambulância da concessionária Eco101 para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. 
Informações sobre o que causou o acidente não foram divulgadas.

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