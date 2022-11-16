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Vídeo mostra acidente entre motos no globo da morte em circo em Colatina

Diretor do Circo Globo Max, que é do interior de São Paulo e tem autorização da prefeitura para as apresentações, disse que a corrente de uma das motos se soltou, causando o acidente
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 nov 2022 às 11:01

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 11:01

Três motos se envolveram em um acidente dentro do globo da morte – atração de um circo no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo – na noite de terça-feira (15)  Um vídeo mostra o momento em que um dos pilotos cai com a moto e, em seguida, outros dois colidem no veículo  também caem dentro da estrutura – ao todo, haviam cinco veículos dando voltas e os outros dois não foram impactados. 
O Corpo de Bombeiros informou que um dos pilotos precisou de atendimento médico e foi levado para o Hospital  Estadual Silvio Avidos, no mesmo município, após relatar dores no peito. Ele estava lúcido, orientado e conseguia andar, segundo a corporação.
Pelas imagens, é possível observar que um motociclista caiu e, em seguida, outros dois perderam o controle e também foram ao chão dentro do globo da morte. Outras duas motocicletas continuaram no interior da estrutura. Pessoas que assistiam à apresentação reagiram com gritos de susto.
Emerson Barreto, um dos diretores do Circo Globo Max, informou que o acidente foi causado porque a corrente da primeira moto se soltou. “Isso pode acontecer, é uma falha mecânica. Não houve risco para a plateia”, disse.
Segundo Emerson, após o acidente, o piloto conseguiu voltar para a apresentação seguinte, marcada para às 20h30. Ele afirma que o profissional é de uma família de cinco irmãos e todos atuam no meio há cerca de 15 anos.
O Circo Globo Max é de Sorocaba, interior de São Paulo, e tem autorização da Prefeitura de Colatina para as apresentações no município.

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