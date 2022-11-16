Vídeo mostra acidente entre motos no globo da morte em circo em Colatina

Três motos se envolveram em um acidente dentro do globo da morte – atração de um circo no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo – na noite de terça-feira (15) Um vídeo mostra o momento em que um dos pilotos cai com a moto e, em seguida, outros dois colidem no veículo também caem dentro da estrutura – ao todo, haviam cinco veículos dando voltas e os outros dois não foram impactados.

O Corpo de Bombeiros informou que um dos pilotos precisou de atendimento médico e foi levado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município, após relatar dores no peito. Ele estava lúcido, orientado e conseguia andar, segundo a corporação.

Pelas imagens, é possível observar que um motociclista caiu e, em seguida, outros dois perderam o controle e também foram ao chão dentro do globo da morte. Outras duas motocicletas continuaram no interior da estrutura. Pessoas que assistiam à apresentação reagiram com gritos de susto.

Emerson Barreto, um dos diretores do Circo Globo Max, informou que o acidente foi causado porque a corrente da primeira moto se soltou. “Isso pode acontecer, é uma falha mecânica. Não houve risco para a plateia”, disse.

Segundo Emerson, após o acidente, o piloto conseguiu voltar para a apresentação seguinte, marcada para às 20h30. Ele afirma que o profissional é de uma família de cinco irmãos e todos atuam no meio há cerca de 15 anos.