Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem motorista

Carro desce ladeira e vai parar dentro do Rio Doce em Colatina

Acidente ocorreu na tarde desta terça (8), perto da Praça Sol Poente, na Avenida Beira-Rio, e chamou a atenção de quem passava pelo local. Metade do Fiat Mille ficou submersa
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 nov 2022 às 08:14

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 08:14

Um carro foi parar dentro do Rio Doce após perder o freio e descer uma ladeira em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (8). O acidente ocorreu perto da Praça Sol Poente, na Avenida Beira-Rio, e chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local. Após o ocorrido, metade do Fiat Mille branco ficou submersa na água. Ninguém ficou ferido.
Segundo informações da Prefeitura de Colatina, o proprietário estava lavando o veículo quando o carro perdeu o freio, desceu uma ladeira e foi parar na água na região onde fica o cais do Rio Doce. Não havia ninguém dentro do automóvel.
Após o acidente, a correnteza movimentou o carro por alguns metros dentro da água até ele parar em um banco de areia do Rio Doce. Um guincho foi acionado e o carro foi retirado da água no início da noite. 
A Polícia Militar disse que não houve o registro da ocorrência e o Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado.
Carro desce ladeira e vai parar dentro do Rio Doce em Colatina

Veja Também

Homem morre em acidente de moto no interior de Colatina

Carro fica destruído após pegar fogo na Avenida Beira-Rio em Colatina

Morador de rua é assassinado ao dormir em banco de praça em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Militar Prefeitura de Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus
Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados