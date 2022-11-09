Carro desce ladeira e vai parar dentro do Rio Doce em Colatina

Um carro foi parar dentro do Rio Doce após perder o freio e descer uma ladeira em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (8). O acidente ocorreu perto da Praça Sol Poente, na Avenida Beira-Rio, e chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local. Após o ocorrido, metade do Fiat Mille branco ficou submersa na água. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações da Prefeitura de Colatina, o proprietário estava lavando o veículo quando o carro perdeu o freio, desceu uma ladeira e foi parar na água na região onde fica o cais do Rio Doce. Não havia ninguém dentro do automóvel.

Após o acidente, a correnteza movimentou o carro por alguns metros dentro da água até ele parar em um banco de areia do Rio Doce. Um guincho foi acionado e o carro foi retirado da água no início da noite.

Polícia Militar disse que não houve o registro da ocorrência e o Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado.