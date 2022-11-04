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Violência

Morador de rua é assassinado ao dormir em banco de praça em Colatina

Crime aconteceu por volta das 18h desta quinta-feira (3) em uma praça do bairro São Silvano; suspeito do homicídio, um homem de 37 anos, foi detido
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

04 nov 2022 às 08:12

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 08:12

Segurança - Policial militar
 Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência e deteve suspeito do crime Crédito: Carlos Alberto Silva
Um morador em situação de rua foi assassinado enquanto dormia em uma praça do bairro São Silvano, em Colatina, Noroeste do Estado, por volta das 18h desta quinta-feira (3). O suspeito do crime, um homem de 37 anos, foi detido.
Segundo boletim unificado da Polícia Militar, uma testemunha contou aos policiais que por volta das 17h a vítima havia brigado com o suspeito e teria atingido o homem com um golpe de panela. Durante a confusão, o agredido disse que mataria o morador em situação de rua.
A testemunha relatou à PM que ambos teriam consumido bebida alcoólica e, depois do desentendimento, a vítima dormiu sobre o banco da praça e acabou sendo golpeada na cabeça. A arma utilizada não foi informada pela polícia. O óbito foi confirmado no local pelo Corpo de Bombeiros, conforme a ocorrência.
O suspeito do crime foi localizado pelos policiais militares e encaminhado para a delegacia. Ainda no local, o suspeito disse que a vítima foi morta porque havia "dado um tapa na cara dele" e que estava realizando suas necessidades fisiológicas na frente dos moradores.
O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. De acordo com a Polícia Militar, esse é o 19º homicídio registrado em Colatina neste ano. No mesmo período do ano passado, foram nove casos.

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