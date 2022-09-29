Polícia apreende submetralhadora na casa de adolescente em Colatina

Um adolescente foi apreendido com uma submetralhadora de fabricação caseira escondida em casa no bairro São Marcos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (27). Segundo informações da Polícia Militar, o jovem estava em uma escadaria e, ao perceber a presença dos militares, tentou se esconder e fugir, mas foi abordado. Em uma casa com acesso pelo local onde estava o jovem, os policiais encontraram a arma.
Segundo a PM, a submetralhadora de fabricação caseira estava escondida em uma fresta entre a coluna e a parede do imóvel. Além da arma, foram apreendidas nove munições de calibre 380 e uma munição de calibre .38. Os policiais também encontraram o material de recarga de cartuchos em um quarto da casa.
O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber os procedimentos adotados com o suspeito e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.