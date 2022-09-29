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Fabricação caseira

Polícia apreende submetralhadora na casa de adolescente em Colatina

Arma foi encontrada em uma fresta entre a coluna e a parede do imóvel. Em um quarto da casa, os policiais localizaram munições e material de recarga
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 set 2022 às 09:14

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 09:14

Material apreendido com o menor de idade
Material apreendido com adolescente dentro de casa Crédito: Divulgação | PMES
Um adolescente foi apreendido com uma submetralhadora de fabricação caseira escondida em casa no bairro São Marcos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (27). Segundo informações da Polícia Militar, o jovem estava em uma escadaria e, ao perceber a presença dos militares, tentou se esconder e fugir, mas foi abordado. Em uma casa com acesso pelo local onde estava o jovem, os policiais encontraram a arma.
Segundo a PM, a submetralhadora de fabricação caseira estava escondida em uma fresta entre a coluna e a parede do imóvel. Além da arma, foram apreendidas nove munições de calibre 380 e uma munição de calibre .38. Os policiais também encontraram o material de recarga de cartuchos em um quarto da casa.
O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber os procedimentos adotados com o suspeito e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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