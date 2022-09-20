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Carro pega fogo no meio de avenida em Colatina; veja vídeo

Segundo o Corpo de Bombeiros, motorista relatou que percebeu que veículo começou a esquentar e, em seguida, saiu do carro após ver fogo onde fica o motor
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 set 2022 às 10:36

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 10:36

Um carro pegou fogo em uma das principais avenidas do bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no início da manhã desta terça-feira (20). Imagens registradas na avenida, conhecida como Segunda Via, mostram que as chamas tomaram todo o veículo – que ficou totalmente queimado. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 6h e conseguiu conter o incêndio.
O motorista relatou aos Bombeiros que percebeu que a parte de baixo do veículo estava esquentando e depois viu fogo na região onde fica o motor. Ele disse que parou e saiu do carro antes que o incêndio começasse, por isso não ficou ferido. 
A Guarda Municipal de Colatina informou que foi acionada para orientar os motoristas que passavam pelo local, já que o veículo estava no meio da avenida. Um guincho foi acionado para retirar o carro do local.

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