Carro pega fogo no meio de avenida em Colatina; veja vídeo

Um carro pegou fogo em uma das principais avenidas do bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no início da manhã desta terça-feira (20). Imagens registradas na avenida, conhecida como Segunda Via, mostram que as chamas tomaram todo o veículo – que ficou totalmente queimado. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 6h e conseguiu conter o incêndio.
O motorista relatou aos Bombeiros que percebeu que a parte de baixo do veículo estava esquentando e depois viu fogo na região onde fica o motor. Ele disse que parou e saiu do carro antes que o incêndio começasse, por isso não ficou ferido.
A Guarda Municipal de Colatina informou que foi acionada para orientar os motoristas que passavam pelo local, já que o veículo estava no meio da avenida. Um guincho foi acionado para retirar o carro do local.