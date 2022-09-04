Piloto de Colatina morre durante competição de motocross em MG

A Polícia Militar confirmou o acidente e relatou que a competição foi encerrada logo após o ocorrido. Um vídeo registrado por pessoas que participavam da competição mostra o momento exato do acidente. As imagens são fortes.

A Prefeitura de Itabirinha divulgou em suas redes sociais uma nota de pesar, em que anuncia luto oficial de três dias e informa que está prestando toda assistência à família do piloto. "Expressamos nossos sinceros sentimentos e lamentações. Que Deus conforte a todos os familiares", diz o texto.