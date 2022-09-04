Piloto de Colatina morre durante competição de motocross em MG

Um jovem de 18 anos morreu durante uma competição de motocross neste domingo (4) em Itabirinha, Minas Gerais. Douglas Nunes Andreatta, morador de Colatina, no Noroeste do Estado, participava de uma das corridas da 3ª Etapa da Copa Norte no momento do acidente. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital São Lucas, no município mineiro, onde o óbito foi confirmado.
A Polícia Militar confirmou o acidente e relatou que a competição foi encerrada logo após o ocorrido. Um vídeo registrado por pessoas que participavam da competição mostra o momento exato do acidente. As imagens são fortes.
A Prefeitura de Itabirinha divulgou em suas redes sociais uma nota de pesar, em que anuncia luto oficial de três dias e informa que está prestando toda assistência à família do piloto. "Expressamos nossos sinceros sentimentos e lamentações. Que Deus conforte a todos os familiares", diz o texto.