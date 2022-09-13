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Noroeste do ES

Ladrão se ajoelha atrás de mulher na Catedral de Colatina e rouba bolsa

Câmera interna ajudou a identifica o suspeito, que acabou preso. Vítima teve os pertences recuperados
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 set 2022 às 09:05

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 09:05

Uma mulher foi surpreendida enquanto rezava e teve a bolsa furtada na noite de segunda-feira (12) na Catedral de Colatina,  Noroeste do Espírito Santo. Uma câmera de segurança dentro da igreja flagrou o momento em que o ladrão agiu. O indivíduo fugiu rapidamente, mas, graças às imagens, foi identificado e preso horas depois.
Pelas imagens, é possível observar o momento em que o homem se ajoelha atrás do último banco, aos fundos da catedral. Ele aproveitou que a vítima também estava ajoelhada e concentrada em oração para, primeiramente, olhar a bolsa e, depois, pegá-la, antes de sair do templo, que fica no Centro da cidade.
Depois de fazer a identificação do suspeito com a ajuda das imagens da câmera, a Polícia Militar encontrou o homem no bairro Bela Vista. Ele confessou o crime e disse que havia deixado a bolsa em um bar, próximo a uma escadaria, enquanto o celular da vítima estava na casa dele. Os policiais foram até os locais indicados e encontraram a bolsa, o celular e o restante do material que havia sido levado.
Tudo foi recolhido e o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina. Segundo a PM, o detido tem um vasto histórico criminal e havia sido preso no último dia 21 de agosto por apontar uma arma para pessoas. 
Polícia Civil informou que o suspeito, de 42 anos, foi conduzido à Delegacia Regional Colatina e  autuado em flagrante pelo crime de furto. Durante a ocorrência, um homem de 23 anos também foi preso, autuado em flagrante pelos crimes de resistência e desacato. A PC não passou detalhes sobre a relação do jovem com o outro suspeito preso.
Como os dois não pagaram fiança arbitrada pelo delegado plantonista, ambos foram encaminhados ao sistema prisional.

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